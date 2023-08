Maharashtra: संजय राउत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, देशद्रोह का कानून हटाए जाने की मंशा पर उठाए सवाल

उद्धव ठाकरे गुट से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपने पुणे स्थित वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया, जिन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे। वह आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। क्या आप उनको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटाया?

#WATCH | "You didn't invoke sedition law against Pune based scientist Pradeep Kurulkar who sold defence secrets to Pakistan and is a hardcore worker of RSS. Was sedition law removed just to save him ?": Uddhav Thackeray Faction MP Sanjay Raut pic.twitter.com/ZobizZFAiy