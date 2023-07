‘फडणवीस ने ही मुझे सीएम बनाया’: शिंदे बोले- ठाकरे कभी पार्टी का विकास नहीं कर सकते, अजित को लेकर कही यह बात

मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे दोनों उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आधिकारिक आवास वर्षा पहुंचे।

#WATCH | Maharashtra: Deputy CM Ajit Pawar & Deputy CM Devendra Fadnavis reach Varsha Bungalow - CM's official residence in Mumbai - for a meeting with CM Eknath Shinde. pic.twitter.com/iBTf6x3dSi