Video: मुंबई एयरपोर्ट से 31 करोड़ की हेरोइन जब्त, 1.596 किलोग्राम कोकीन भी बरामद

मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने दो अलग-अलग मामलों में 4.47 किलोग्राम हेरोइन और 1.596 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 31.29 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही ज्ब्त की गई कोकीन की कीमत 15.96 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हेरोइन को दस्तावेज़ों के फोल्डर कवर में छुपाया गया था, जबकि कोकीन को कपड़े के बटन में छुपाया गया था। सीमा शुल्क विभाग ने यह जानकारी दी है।

Mumbai Airport Customs seizes 4.47 kg Heroin valued at Rs 31.29 crores & 1.596 kg Cocaine valued at Rs 15.96 crores in two separate cases. Heroin was concealed in documents folder covers whereas Cocaine was concealed in cloth buttons: Customs pic.twitter.com/rx4YwDtK3K