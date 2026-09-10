महाराष्ट्र: पुणे में एमपीएससी की तैयारी कर रहे युवक का अपहरण, पुलिस ने बचाया; मामले में दो किए गए गिरफ्तार

विज्ञापन

पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा की तैयारी कर रहे 28 वर्षीय युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर युवक को सुरक्षित बचा लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार तड़के करीब 12:30 बजे की है। एमपीएससी अभ्यर्थी प्रसाद सूर्यवंशी पुणे के पेरुगेट पुलिस चौकी क्षेत्र में एक युवती से बातचीत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि युवती आरोपियों में से एक की दोस्त है। इसी बात को लेकर आरोपियों और सूर्यवंशी के बीच विवाद हो गया।