महाराष्ट्र एटीएस की कार्रवाई: ठाणे से पकड़ा गया झारखंड का 10 लाख का इनामी संदिग्ध नक्सली, क्या थी आने की वजह?

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध नक्सली को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 45 वर्षीय संजय सरोज यादव उर्फ संजय गोडरे और बुधराम के रूप में हुई है। उसे ठाणे जिले के ठाकुरली इलाके से पकड़ा गया। झारखंड सरकार ने उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने वाले के लिए 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

विज्ञापन





पिछले 10 दिनों से ठाकुरली में रह रहा था आरोपी

महाराष्ट्र ATS के मुताबिक, संजय सरोज यादव मूल रूप से झारखंड के जंगलों का रहने वाला है। वह पिछले करीब 10 दिनों से ठाणे जिले के ठाकुरली इलाके में रह रहा था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह यहां किस मकसद से आया था और इतने दिनों से इलाके में क्यों रह रहा था। विज्ञापन



आज ATS कोर्ट में किया जाएगा पेश

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज एटीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उससे पूछताछ कर उसके ठाणे आने के उद्देश्य और अन्य संभावित संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। महाराष्ट्र ATS के मुताबिक, संजय सरोज यादव मूल रूप से झारखंड के जंगलों का रहने वाला है। वह पिछले करीब 10 दिनों से ठाणे जिले के ठाकुरली इलाके में रह रहा था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह यहां किस मकसद से आया था और इतने दिनों से इलाके में क्यों रह रहा था।गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज एटीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उससे पूछताछ कर उसके ठाणे आने के उद्देश्य और अन्य संभावित संपर्कों की जानकारी जुटा रही है।

विज्ञापन