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महाराष्ट्र एटीएस की कार्रवाई: ठाणे से पकड़ा गया झारखंड का 10 लाख का इनामी संदिग्ध नक्सली, क्या थी आने की वजह?

Sat, 07 Nov 2026 09:43 AM IST
शिवम गर्ग आईएएनएस, मुंबई।
आईएएनएस, मुंबई। Published by: शिवम गर्ग Updated Sat, 07 Nov 2026 09:43 AM IST
सार

महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे जिले के ठाकुरली इलाके से 10 लाख रुपये के इनामी संदिग्ध नक्सली संजय सरोज यादव को गिरफ्तार किया है। वह पिछले 10 दिनों से इलाके में रह रहा था।

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Maharashtra ATS Arrests Suspected Naxal Carrying Rs 10 Lakh Reward from Thane
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध नक्सली को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 45 वर्षीय संजय सरोज यादव उर्फ संजय गोडरे और बुधराम के रूप में हुई है। उसे ठाणे जिले के ठाकुरली इलाके से पकड़ा गया। झारखंड सरकार ने उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने वाले के लिए 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

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पिछले 10 दिनों से ठाकुरली में रह रहा था आरोपी
महाराष्ट्र ATS के मुताबिक, संजय सरोज यादव मूल रूप से झारखंड के जंगलों का रहने वाला है। वह पिछले करीब 10 दिनों से ठाणे जिले के ठाकुरली इलाके में रह रहा था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह यहां किस मकसद से आया था और इतने दिनों से इलाके में क्यों रह रहा था।
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आज ATS कोर्ट में किया जाएगा पेश
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज एटीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उससे पूछताछ कर उसके ठाणे आने के उद्देश्य और अन्य संभावित संपर्कों की जानकारी जुटा रही है।

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