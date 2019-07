LIVE: चंद्रगहण शुरू, दिल्ली से लेकर ओडिशा तक दिखा नजारा, सुबह 4:29 बजे तक रहेगा असर

विज्ञापन

Partial #LunarEclipse, as seen in the skies of Delhi. The partial eclipse which began at 1.31 AM, is the last lunar eclipse of 2019. pic.twitter.com/Ff78pThbEG — ANI (@ANI) July 16, 2019

Odisha: Partial #LunarEclipse, as seen in the skies of Bhubaneswar. The eclipse can be witnessed in regions of Africa, Asia, Australia, Europe, and South America. This is the last lunar eclipse of 2019. pic.twitter.com/G3aBYlymat — ANI (@ANI) July 16, 2019

Maharashtra: Partial #LunarEclipse, as seen in the skies of Mumbai. pic.twitter.com/N5JZV45HwW — ANI (@ANI) July 16, 2019

149 वर्षों के बाद लगने वाला दुर्लभ चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है और इसके साथ ही विशेष योग भी बना है। 149 साल पहले तब भी गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा था तब उस समय चंद्रमा शनि और केतु के साथ धनु राशि में स्थित था। जबकि सूर्य राहु के साथ मिथुन राशि में था।मंगलवार देर रात करीब 1:31 बजे चंद्रग्रहण लगा, जोकि सुबह 4:29 बजे तक रहेगा।पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ चुकी है और देशवासी बुधवार तड़के तीन घंटे तक लगने वाले आंशिक चंद्रग्रहण का गवाह बन रहे हैं।कोलकाता के एमपी बिड़ला तारामंडल के शोध एवं अकादमिक निदेशक देबीप्रसाद दुआरी ने पीटीआई को बताया कि यह आंशिक चंद्रग्रहण सबसे स्पष्ट रूप से सुबह तीन बजे नजर आएगा जब चंद्रमा का ज्यादातर हिस्सा ढक जाएगा।उन्होंने कहा कि आकाशीय गतिविधियों के दिलचस्पी रखने वालों को इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि 2021 तक फिर ऐसा स्पष्ट रूप से दिखने वाला कोई चंद्रग्रहण नहीं लगेगा। दुआरी ने बताया कि दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के सिवाय यह खगोलीय घटना देश के हर हिस्से से नजर आएगी।उन्होंने बताया कि चंद्रमा पर बुधवार सुबह 4:29 बजे तक आंशिक ग्रहण रहेगा। दुआरी ने बताया कि मंगलवार की रात चंद्रमा का केवल एक हिस्सा धरती की छाया से गुजरेगा। बुधवार को सुबह 3:01 पर चंद्रमा का 65 प्रतिशत व्यास धरती की छाया के तहत होगा। उन्होंने बताया कि भारत में अगला चंद्रग्रहण 26 मई, 2021 को लगेगा जब यह पूर्ण चंद्रग्रहण होगा।