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Hindi News ›   India News ›   KPSC former chairman Shivashankarappa S Sahukar and member BV Geetha arrested

केपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, निलंबित अध्यक्ष और सदस्य गिरफ्तार; क्या है मामला?

Thu, 08 Oct 2026 03:55 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, बंगलूरू।
एजेंसी, बंगलूरू। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 08 Oct 2026 03:55 AM IST
सार

केपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने निलंबित अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार और सदस्य बीवी गीता को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी केपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और एक बिचौलिए की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा मामला क्या है? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 
 

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KPSC former chairman Shivashankarappa S Sahukar and member BV Geetha arrested
केपीएससी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) की कुछ परीक्षाओं में  गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार और सदस्य बीवी गीता को गिरफ्तार किया है। ईडी के अनुसार दोनों पर धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गई।
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ईडी ने 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए केपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में केपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार और बिचौलिए बसवराज कन्नाले को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 
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