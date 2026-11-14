पश्चिम बंगाल: सांसद अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें? कोलकाता पुलिस का समन, जानें किस मामले में हुई कार्रवाई

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कोलकाता पुलिस ने बताया कि गिरिश पार्क थाने की ओर से अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा गया है। इसमें उन्हें 20 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्रवाई 31 अक्तूबर को गिरीश पार्क थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत पर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सांसद ने एक सार्वजनिक मंच से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की थीं, जो पुलिस के कामकाज में बाधा डालने और उन्हें धमकी देने की श्रेणी में आती हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में 31 अक्तूबर को दर्ज किए गए मामले की जांच के तहत बनर्जी को यह नोटिस भेजा गया है। इसमें उन्हें 20 नवंबर को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।स्थानीय मीडिया रिपोर्टों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरीश पार्क थाने की पुलिस टीम शुक्रवार (13 नवंबर) शाम को सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट रोड स्थित आवास पर पहुंची और उन्हें कानूनी नोटिस सौंपा। पुलिस ने बताया कि सांसद के परिवार की ओर से यह नोटिस प्राप्त कर लिया गया है।