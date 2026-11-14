छठ पूजा और शादियों में घर जाना हुआ महंगा: 15 दिन में 50% तक बढ़े दाम; सीटीआई ने सरकार से मांगी किराए की कैप

छठ पूजा और शादी के सीजन से पहले हवाई किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने चिंता जताई है। संगठन ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु को पत्र लिखकर हवाई किराए पर अधिकतम सीमा (अपर कैप) तय करने और एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। CTI के अनुसार, पिछले 15 दिनों में कई प्रमुख रूटों पर हवाई किराया करीब 50% तक बढ़ गया है। संगठन ने किराया नियंत्रण, दूरी के आधार पर पारदर्शी मूल्य निर्धारण, उड़ानों की संख्या बढ़ाने और नई एयरलाइंस शुरू करने सहित पांच मांगें सरकार के सामने रखी हैं।

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