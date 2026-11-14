मौसम का यू-टर्न: 20 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 75 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; पांच डिग्री तक गिरेगा पारा

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मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को उत्तर प्रदेश और बिहार सहित लगभग 20 राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।मौसम विभाग ने दक्षिण भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। बारिश और तेज हवाओं के कारण 10 से ज्यादा राज्यों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।इसके अलावा, तीन राज्यों में बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ओले गिर सकते हैं। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की सलाह दी है।वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को धुंध भरी धूप और हल्का कोहरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन धुंध और वायु प्रदूषण का उच्च स्तर विजिबिलिटी (दृश्यता) और बाहरी गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।धुंध और प्रदूषण के बावजूद, नई दिल्ली में दिन के समय मौसम अपेक्षाकृत गर्म रह सकता है। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि सुबह और शाम के समय मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा। नई दिल्ली में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 19.9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश होने की संभावना केवल 3 प्रतिशत है।रविवार, 15 नवंबर को मौसम थोड़ा और ठंडा होने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार, न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और सुबह के समय धुंध या हल्का कोहरा रहने के आसार हैं। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। आईएमडी ने बताया है कि देश भर में मौसम की स्थिति अलग-अलग रहेगी; कुछ इलाकों में बारिश और आंधी-तूफान देखने को मिल सकते हैं, जबकि अन्य जगहों पर तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है।भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र अब और मजबूत हो गया है। अगले 24 घंटों में इसके डिप्रेशन (गहरे कम दबाव के क्षेत्र) में बदलने की आशंका है। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और 16 नवंबर की शाम तक मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है।अंडमान सागर और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आसपास और उससे सटे इलाकों में 16 नवंबर तक तूफानी मौसम रहने की प्रबल संभावना है, जिसमें हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटा होगी और झोंकों के साथ यह 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।14 और 15 नवंबर को यहां तूफानी मौसम रहने की प्रबल संभावना है, जिसमें हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटा होगी और झोंकों के साथ यह 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 16 और 17 नवंबर को इसके और तेज होने की संभावना है, जब हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटा हो जाएगी और झोंकों के साथ यह 70 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।