'16 साल में बच्चे हो रहे ज्यादा समझदार': हाईकोर्ट ने किशोरों के लिए कानून में बदलाव का दिया सुझाव; क्या कहा?

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जस्टिस ए बदरुद्दीन ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। यह याचिका कोल्लम के विनोद विक्रम ने दायर की है। इसमें 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने, परोसने और उनके शराब पीने पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। विज्ञापन



याचिकाकर्ता ने किस हादसे का किया जिक्र?

याचिकाकर्ता ने नेदुम्बासेरी में हुए एक हालिया सड़क हादसे का जिक्र किया। इसमें शराब के नशे में होने के आरोपी 18 साल के एक युवक ने अपनी मिनी कूपर कार से स्कूटर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी। विज्ञापन विज्ञापन



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याचिकाकर्ता ने इस मामले में राज्य सरकार, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक, आबकारी आयुक्त और तीन बार के प्रबंध निदेशकों को पक्षकार बनाया है। आरोप है कि इन तीन बार में नेदुम्बासेरी हादसे के मुख्य आरोपी सुहैल सजीव को शराब परोसी गई थी।



कोर्ट ने कानून में बदलाव को लेकर क्या कहा?

शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए याचिका पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है।



कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, अब समय आ गया है कि विधायिका उन कानूनों में उचित संशोधन करने पर विचार करे, जो कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और बच्चों से जुड़े हैं। उनकी उम्र घटाकर 16 साल की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि मौजूदा रुझान बताते हैं कि बच्चे 16 साल की उम्र तक पर्याप्त समझदार हो रहे हैं। इस पहलू पर भी उचित तरीके से विचार किया जाना चाहिए।



आबकारी आयुक्त को क्या निर्देश दिया गया?

कोर्ट ने आबकारी आयुक्त को एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। यह याचिका कोल्लम के विनोद विक्रम ने दायर की है। इसमें 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने, परोसने और उनके शराब पीने पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।याचिकाकर्ता ने नेदुम्बासेरी में हुए एक हालिया सड़क हादसे का जिक्र किया। इसमें शराब के नशे में होने के आरोपी 18 साल के एक युवक ने अपनी मिनी कूपर कार से स्कूटर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी।ये भी पढ़ें: 'पीएम ऐसा नहीं करते': राहुल के फोन टैपिंग के दावे से पित्रोदा ने बनाई दूरी; खुद की जासूसी होने का भी किया दावा याचिकाकर्ता ने इस मामले में राज्य सरकार, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक, आबकारी आयुक्त और तीन बार के प्रबंध निदेशकों को पक्षकार बनाया है। आरोप है कि इन तीन बार में नेदुम्बासेरी हादसे के मुख्य आरोपी सुहैल सजीव को शराब परोसी गई थी।शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए याचिका पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है।कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, अब समय आ गया है कि विधायिका उन कानूनों में उचित संशोधन करने पर विचार करे, जो कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और बच्चों से जुड़े हैं। उनकी उम्र घटाकर 16 साल की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि मौजूदा रुझान बताते हैं कि बच्चे 16 साल की उम्र तक पर्याप्त समझदार हो रहे हैं। इस पहलू पर भी उचित तरीके से विचार किया जाना चाहिए।कोर्ट ने आबकारी आयुक्त को एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

केरल हाईकोर्ट ने कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और बच्चों की उम्र की सीमा 16 साल करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने इसके लिए कानून में बदलाव करने की बात कही है। कोर्ट का कहना है कि 16 साल की उम्र तक बच्चों में समझदारी बढ़ रही है। इसलिए इस उम्र को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव पर विचार करना चाहिए।