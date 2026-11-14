महाराष्ट्र: विदर्भ में सूखे से निपटने के लिए गडकरी का बड़ा प्लान, जानें किसानों तक कैसे पहुंचाया जाएगा पानी?

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखे की समस्या से निपटने और खेती के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक नया सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंगनीज और कोयले की खदानों में जमा होने वाले पानी का इस्तेमाल किसानों के खेतों तक पहुंचाने में किया जा सकता है। इसके लिए सौर पंप लगाए जा सकते हैं। गडकरी ने इसके साथ ही विदर्भ में मौजूद पुराने जलाशयों को गहरा करने और बांधों में जमा गाद निकालने पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि अगर सभी जिलों में मिलकर जल संरक्षण का काम किया जाए तो विदर्भ को सूखे से मुक्त बनाने और सिंचाई का दायरा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नागपुर में आयोजित 17वें एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी में गडकरी ने यह सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि विदर्भ में मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (MOIL) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कई खदानें हैं। इन खदानों की खुदाई के बाद उनमें पानी जमा हो जाता है। गडकरी के मुताबिक, इस पानी को बेकार जाने देने के बजाय कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक योजना पर पेपर भी तैयार किया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से कहा कि दिसंबर में वीएनआईटी में होने वाले एक बड़े सम्मेलन में एमओआईएल और डब्ल्यूसीएल के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए। वहां इस बात पर चर्चा हो कि खदानों में जमा पानी को सौर पंपों की मदद से किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है।गडकरी ने कहा कि विदर्भ में पानी बचाने के लिए केवल खदानों के पानी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि पहले से मौजूद जल स्रोतों का भी बेहतर इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने क्षेत्र में मौजूद 6,500 मालगुजारी तालाबों का जिक्र किया। ये तालाब पुराने समय में पानी जमा करने के लिए बनाए गए थे। गडकरी के मुताबिक, इन तालाबों को और गहरा करके उनमें अधिक पानी जमा किया जा सकता है। इसके अलावा बांधों में जमा गाद यानी मिट्टी और तलछट को निकालने से उनकी पानी जमा करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि विदर्भ के हर जिले में जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए, ताकि सूखे की समस्या कम हो और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके।गडकरी ने बताया कि एग्रोविजन प्रदर्शनी में महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के सफल प्रयोगों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को ऐसे उदाहरणों से परिचित कराना है, जिन्होंने अपने खेतों और गांवों में पानी बचाने के सफल तरीके अपनाए हैं। किसान इन प्रयोगों को समझकर अपने गांवों और खेतों में भी लागू कर सकते हैं। गडकरी इस आयोजन के मुख्य संरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण का काम केवल सरकार या किसी एक संस्था के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें किसानों, स्थानीय संस्थाओं और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। इससे पानी की उपलब्धता बढ़ाने के साथ खेती को भी अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है।गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंकर ट्रस्ट के काम का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस ट्रस्ट के साथ 1,600 शिक्षक जुड़े हैं, जो 40 हजार आदिवासी विद्यार्थियों के साथ काम कर रहे हैं। यह काम पिछले 25 वर्षों से जारी है। उन्होंने कहा कि वह खुद भी पिछले 26 वर्षों से जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि अब उनकी कोशिश है कि युवा पीढ़ी भी ऐसे अभियानों में आगे आए और पुराने अनुभवों को आगे बढ़ाए। उन्होंने इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान और अनुभव पहुंचाने की प्रक्रिया बताया।कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने मीडिया में उनके रिटायरमेंट को लेकर प्रकाशित खबरों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ वह अब युवाओं को आगे बुलाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ मीडिया संस्थान इसे उनके रिटायर होने की खबर के रूप में पेश कर देते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पत्रकार अपना काम करते रहें और वह अपना काम करते रहेंगे। गडकरी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदारी देना और अनुभवों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। उनके मुताबिक, जल संरक्षण जैसे लंबे समय के कामों में लगातार प्रयास जरूरी हैं और इसके लिए नई पीढ़ी की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।