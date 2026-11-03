केरलम: 100 छात्रों को बुखार और उल्टी की शिकायत, स्वास्थ्य विभाग ने एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का दिया आदेश

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इन शिकायतों के बाद, स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने यहां स्थित 'सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल' का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि स्कूल परिसर में मौजूद पानी की टंकी और कुएं को कीटाणुमुक्त नहीं किया गया था।स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए स्कूल को एक हफ्ते तक बंद रखा जाए। साथ ही, इस दौरान कुओं, पानी की टंकियों और पूरे स्कूल परिसर की अच्छी तरह से सफाई और कीटाणुशोधन करने को कहा गया है।इस निरीक्षण का नेतृत्व कलपेट्टा जनरल अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, डॉ. श्याम ने किया। अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि इस निरीक्षण में हेल्थ इंस्पेक्टर पी. ए. नवास और जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर सुरेश कुमार तथा बिबिन वर्गीस भी शामिल थे।