केरलम: 100 छात्रों को बुखार और उल्टी की शिकायत, स्वास्थ्य विभाग ने एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का दिया आदेश
पीटीआई, वायनाड Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 03 Nov 2026 12:03 PM IST
सार
केरल के वायनाड जिले के एक स्कूल में करीब 100 छात्र बुखार और उल्टी से बीमार पड़ गए। स्वास्थ्य विभाग की जांच में पानी की टंकी और कुएं को कीटाणुमुक्त नहीं पाया गया। इसके बाद स्कूल को एक हफ्ते बंद रखने और परिसर की सफाई के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विस्तार
केरलम के वायनाड जिले के कलपेट्टा में एक स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। यहां लगभग 100 छात्रों को बुखार और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में ले जाना पड़ा। यह जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी।
जांच में क्या पता चला?
इन शिकायतों के बाद, स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने यहां स्थित 'सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल' का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि स्कूल परिसर में मौजूद पानी की टंकी और कुएं को कीटाणुमुक्त नहीं किया गया था।
स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल प्रशासन को क्या निर्देश दिए?
स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए स्कूल को एक हफ्ते तक बंद रखा जाए। साथ ही, इस दौरान कुओं, पानी की टंकियों और पूरे स्कूल परिसर की अच्छी तरह से सफाई और कीटाणुशोधन करने को कहा गया है।
विज्ञापन
इस निरीक्षण का नेतृत्व कलपेट्टा जनरल अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, डॉ. श्याम ने किया। अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि इस निरीक्षण में हेल्थ इंस्पेक्टर पी. ए. नवास और जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर सुरेश कुमार तथा बिबिन वर्गीस भी शामिल थे।
विज्ञापन
जांच में क्या पता चला?
इन शिकायतों के बाद, स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने यहां स्थित 'सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल' का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि स्कूल परिसर में मौजूद पानी की टंकी और कुएं को कीटाणुमुक्त नहीं किया गया था।
विज्ञापन
स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल प्रशासन को क्या निर्देश दिए?
स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए स्कूल को एक हफ्ते तक बंद रखा जाए। साथ ही, इस दौरान कुओं, पानी की टंकियों और पूरे स्कूल परिसर की अच्छी तरह से सफाई और कीटाणुशोधन करने को कहा गया है।
विज्ञापन
इस निरीक्षण का नेतृत्व कलपेट्टा जनरल अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, डॉ. श्याम ने किया। अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि इस निरीक्षण में हेल्थ इंस्पेक्टर पी. ए. नवास और जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर सुरेश कुमार तथा बिबिन वर्गीस भी शामिल थे।