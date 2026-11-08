'मैं परिपक्व दलित हूं': प्रियांक खरगे के पोस्टर से जेडीएस को जवाब; लिखा- आलू से नहीं, संविधान से हुआ विकास

कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर के जरिए सियासी बयानबाजी देखने को मिली है। बंगलूरू में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता दल सेक्युलर (जेडएस) के पार्टी कार्यालय के बाहर राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खरगे के पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों पर लिखे संदेश के जरिए कांग्रेस ने दलित पहचान, संविधान और पार्टी को लेकर अपनी बात रखी।

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