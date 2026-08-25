कर्नाटक: हाईकोर्ट से राहत के बाद राज्यपाल ने फिर केपीएससी चेयरमैन को किया निलंबित, किस आधार पर हुई कार्रवाई?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 25 Aug 2026 07:15 PM IST
सार
कर्नाटक केपीएससी के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार को आज राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सलाह पर फिर निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई तब हुई, जब 18 अगस्त को हाईकोर्ट ने उनका पिछला निलंबन रद्द कर सात दिनों में बहाली का आदेश दिया था। अब सवाल है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने किस आधार पर नई कार्रवाई की? केपीएससी के कामकाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी केपीएससी के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को लेकर आज फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कर्नाटक के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर साहूकार को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 317(2) के तहत की गई है। खास बात यह है कि इससे एक सप्ताह पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके निलंबन को रद्द करते हुए बहाली का आदेश दिया था।
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राज्यपाल ने फिर साहूकार को क्यों निलंबित किया?राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सलाह और कर्नाटक हाईकोर्ट के 18 अगस्त 2026 के आदेश के अनुरूप केपीएससी अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को निलंबित किया। आदेश में कहा गया है कि यह निलंबन भारत के राष्ट्रपति के अगले आदेश तक जारी रहेगा। इस दौरान आयोग के अगले वरिष्ठतम सदस्य को अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम करने का निर्देश दिया गया है।
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