'2023 से पहले की गाड़ियों के लिए खतरनाक': E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले- डर से चुप हैं कंपनियां

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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने 29 वाहन निर्माण कंपनियों को पत्र लिखा था। उनसे पूछा गया था कि क्या 2023 से पहले बनी उनकी गाड़ियों में ई20 पेट्रोल का सुरक्षित इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया।अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके बाद उन्होंने नौ वाहन निर्माण कंपनियों के अधिकारियों से बात की। उनके अनुसार, अधिकारियों ने निजी बातचीत में इस मुद्दे पर खुलकर जानकारी दी, लेकिन अपनी और कंपनी की पहचान सार्वजनिक नहीं करने को कहा।अरविंद केजरीवाल के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि ई20 बहुत खतरनाक ईंधन है। उन्होंने दावा किया कि 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों में इसका इस्तेमाल वाहनों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी केंद्र सरकार के भारी दबाव में हैं। केजरीवाल के मुताबिक, अधिकारियों को डर है कि ई20 के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने पर प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो या आयकर विभाग की कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि उनके कारखाने बंद कराए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी कई तरह से परेशान किए जाने के डर से पहचान उजागर नहीं करना चाहते।दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई20 पेट्रोल को लागू करने का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि इससे गाड़ी का औसत कम होने, इंजन को नुकसान पहुंचने और ईंधन से जुड़े पुर्जे जल्दी खराब होने की शिकायतें मिली हैं। पार्टी के अनुसार, 2023 से पहले बनी गाड़ियां इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। यह बयान आम आदमी पार्टी के अलग-अलग बड़े राज्यों में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों के बीच आया है। पार्टी की मांग है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को विकल्प मिले और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के साथ सामान्य पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए।