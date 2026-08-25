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'2023 से पहले की गाड़ियों के लिए खतरनाक': E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले- डर से चुप हैं कंपनियां

Tue, 25 Aug 2026 06:56 PM IST
राकेश कुमार एएनआई, पणजी।
एएनआई, पणजी। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 25 Aug 2026 06:56 PM IST
सार

ई20 पेट्रोल को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाहन कंपनियों और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पुरानी गाड़ियों को नुकसान के खतरे के बावजूद कंपनियां दबाव और कार्रवाई के डर से सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोल रही हैं।
 

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arvind kejriwal e20 fuel danger pre 2023 vehicles auto companies silence
अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम दिल्ली - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के लिए यह ईंधन बेहद खतरनाक हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वाहन बनाने वाली कंपनियां इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से डर रही हैं।
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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने 29 वाहन निर्माण कंपनियों को पत्र लिखा था। उनसे पूछा गया था कि क्या 2023 से पहले बनी उनकी गाड़ियों में ई20 पेट्रोल का सुरक्षित इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया।
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नौ कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत का दावा
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके बाद उन्होंने नौ वाहन निर्माण कंपनियों के अधिकारियों से बात की। उनके अनुसार, अधिकारियों ने निजी बातचीत में इस मुद्दे पर खुलकर जानकारी दी, लेकिन अपनी और कंपनी की पहचान सार्वजनिक नहीं करने को कहा।
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कार्रवाई के डर से चुप रहने का आरोप
अरविंद केजरीवाल के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि ई20 बहुत खतरनाक ईंधन है। उन्होंने दावा किया कि 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों में इसका इस्तेमाल वाहनों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी केंद्र सरकार के भारी दबाव में हैं। केजरीवाल के मुताबिक, अधिकारियों को डर है कि ई20 के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने पर प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो या आयकर विभाग की कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि उनके कारखाने बंद कराए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी कई तरह से परेशान किए जाने के डर से पहचान उजागर नहीं करना चाहते।


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उपभोक्ताओं को विकल्प देने की मांग
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई20 पेट्रोल को लागू करने का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि इससे गाड़ी का औसत कम होने, इंजन को नुकसान पहुंचने और ईंधन से जुड़े पुर्जे जल्दी खराब होने की शिकायतें मिली हैं। पार्टी के अनुसार, 2023 से पहले बनी गाड़ियां इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। यह बयान आम आदमी पार्टी के अलग-अलग बड़े राज्यों में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों के बीच आया है। पार्टी की मांग है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को विकल्प मिले और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के साथ सामान्य पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए।
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