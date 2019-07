कर्नाटक संकट: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, हिरासत में बागी विधायक रोशन बेग

कर्नाटक में राजनीतिक उठापटक जारी है। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होनी है। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) पर सरकार के इशारे पर अपने इस्तीफे स्वीकार न करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। पार्टी के बागी विधायक आनंद सिंह, के सुधाकर, नागराज, मुनिरत्न और रोशन बेग ने मुख्य न्यायशधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के सामने याचिका दाखिल की है। अदालत अब इन पांच बागी विधायकों की याचिका पर भी सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने स्पीकर से यथास्थिति बनाए रखने को कहा था।

करोड़ों रुपये के आईएमए ज्वेलर्स पोंजी घोटाला मामले में की जांच कर रही एसआईटी ने कांग्रेस से निलंबित विधायक रोशन बेग को हिरासत में ले लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बताया कि जिस वक्त बेग को हिरासत में लिया गया, वह उस वक्त बंगलूरू अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर से चार्टर्ड विमान में सवार होने वाले थे। कुमार स्वामी ने अरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा के निजी सहायक संतोष भी बेग के साथ ही थे।



सनद रहे कि सिद्धारमैया सरकार में पूर्व मंत्री रहे बेग पर कंपनी के मालिक मोहम्मद मंसूर खान से 400 करोड़ रुपये लेने का आरोप है। हालांकि विधायक ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। खान पर 42 हजार निवेशकों के साथ 1500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।





#Karnataka: SIT probing the IMA case detained Roshan Baig for questioning at Bengaluru Airport International airport, last night. pic.twitter.com/pJLI2ETAMI