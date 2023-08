Chandrayaan-3 से उम्मीदें: सल्फर की मौजूदगी की एक बार फिर पुष्टि, रोवर के इस उपकरण से हुआ खुलासा

चट्टानों की खोज में जुटे वैज्ञानिक

इस खोज के बाद अब वैज्ञानिकों के सामने नई चुनौतियां आ गई हैं। वह खोज को लगातार जारी रखे हैं। वहीं, वैज्ञानिक यह पता लगाने में जुटे हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र जहां चंद्रयान-3 उतरा है, वहां की मिट्टी और चट्टानें किससे बनी हैं? यह अन्य जगह से किस प्रकार भिन्न है?

वहीं, इसरो ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें देखा गया है कि रोवर पर मौजूद अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीएक्सएस) चंद्रमा के नमूने का निरीक्षण करने के लिए नीचे उतरता है, जिसे लैंडर इमेजर द्वारा कैप्चर किया गया है। वहीं, इसरो ने बताया कि एपीएक्सएस उपकरण चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों की खोज के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें रेडियोधर्मी स्रोत होते हैं, जो सतह के नमूने पर अल्फा कण और एक्स-रे उत्सर्जित करते हैं।

Chandrayaan-3 Mission:

In-situ Scientific Experiments



Another instrument onboard the Rover confirms the presence of Sulphur (S) in the region, through another technique.



The Alpha Particle X-ray Spectroscope (APXS) has detected S, as well as other minor elements.



This… pic.twitter.com/lkZtz7IVSY