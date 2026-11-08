पश्चिम एशिया संकट के बीच अहम फैसला: आईओसी खरीदेगी कच्चे तेल-एलपीजी के जहाज, शिपिंग पर होगा कंट्रोल

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जैन ने कहा, 'अब देश की तेल क्षेत्र की कंपनियों को शिपिंग पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।'' उन्होंने बताया कि आईओसी सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत देश में ही जहाज बनाने की संभावनाएं भी तलाश रही है। इस कदम से कंपनी की जहाजों के इस्तेमाल से जुड़ी रणनीति में बदलाव आने के संकेत हैं। अब तक आईओसी मुख्य रूप से समय-आधारित और यात्रा-आधारित चार्टर व्यवस्था के तहत जहाजों का इस्तेमाल करती रही है। कंपनी अब तीन विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें मौजूदा चार्टर व्यवस्था को बेहतर बनाना, खुद के जहाज खरीदना और घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा देना शामिल है।पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इससे माल ढुलाई की दरों और युद्ध जोखिम बीमा की लागत में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जहाजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना पहले से ज्यादा अहम हो गया है। जैन के मुताबिक, आईओसी फिलहाल समय-आधारित चार्टर पर कच्चे तेल के तीन और एलीपीजी के नौ जहाजों का इस्तेमाल कर रही है। मौजूदा संकट के दौरान इस व्यवस्था से कंपनी को काफी लागत बचाने में मदद मिली है।उन्होंने बताया कि समय-आधारित चार्टर पर लिए गए कच्चे तेल के जहाजों से ढुलाई की लागत करीब 2 से 2.50 डॉलर प्रति बैरल आती है, जबकि खुले बाजार में यह दर बढ़कर 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इसी तरह, LPG की ढुलाई की दर सामान्य तौर पर करीब 40 डॉलर प्रति टन रहती है, लेकिन खुले बाजार में यह बढ़कर 160 से 180 डॉलर प्रति टन हो गई है। जैन ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में आईओसी ने अपनी कुल जरूरत का 55 प्रतिशत कच्चा तेल रूस से खरीदा। वहीं, पश्चिम एशिया से 24 प्रतिशत आपूर्ति हुई। इसके अलावा अफ्रीका से करीब 10 प्रतिशत, ब्राजील से 7 प्रतिशत, अमेरिका से 2 से 5 प्रतिशत और वेनेजुएला से 3 से 4 प्रतिशत कच्चा तेल खरीदा गया।कंपनी ने खुले बाजार से कच्चे तेल की खरीद भी काफी बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कुल कच्चे तेल के आयात में खुले बाजार से की गई खरीद की हिस्सेदारी करीब 87 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह लगभग 50 प्रतिशत थी। कच्चे तेल की खरीद के स्रोतों में विविधता लाने की यह रणनीति फरवरी के अंत में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में आई तेज उछाल के बीच सामने आई है। जैन ने बताया कि फरवरी में भारतीय कच्चे तेल की औसत कीमत करीब 65 से 70 डॉलर प्रति बैरल थी। यह पहली तिमाही के अधिकतर समय 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रही और अक्टूबर में इसका औसत करीब 120 डॉलर प्रति बैरल रहा।आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के बावजूद आईओसी ने अपनी रिफाइनरियों का संचालन बेहतर स्तर पर बनाए रखा है। कंपनी ने कच्चे तेल का भंडार भी सामान्य 33 से 35 दिनों से बढ़ाकर करीब 39 दिनों का कर लिया है। इसके अलावा कंपनी के पास LPG का 20 दिनों और पेट्रोल-डीजल का 23 से 25 दिनों का भंडार है।