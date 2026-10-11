फ्लाइट में अचानक दिखा धुआं: दिल्ली से चेन्नई आ रही इंडिगो की उड़ान में कैसे लगी आग? विमान हैदराबाद डायवर्ट

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VIDEO | Hyderabad: Smoke detected in Chennai-bound Indigo flight from Delhi; plane diverted to Hyderabad, lands safely. Inside visuals from the plane. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/RSt6vbeTpB — Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026

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विमान में आग लगने की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक यात्री ने इसे मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया। वीडियो में कुछ यात्री अपने बैग की मदद से आग को बुझाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, घटना के सटीक समय और स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई6115 एयरबस ए321-251एन विमान से संचालित हो रही थी। विमान को दिल्ली से दोपहर 1:10 बजे रवाना होना था, लेकिन इसने 1:30 बजे उड़ान भरी। चेन्नई पहुंचने का निर्धारित समय शाम 4 बजे था। हालांकि, विमान में धुआं दिखाई देने के बाद इसका मार्ग बदल दिया गया।एयरलाइन के मुताबिक, केबिन क्रू ने अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। घटना में किसी यात्री या चालक दल के सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं।इंडिगो ने अपने बयान में बताया कि 11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली से चेन्नई जा रही उड़ान 6ई6115 में एक यात्री के निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से धुआं निकलने लगा था। केबिन क्रू ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। सुरक्षा नियमों के तहत पायलटों ने विमान को हैदराबाद ले जाने का निर्णय लिया और वहां सुरक्षित लैंडिंग कराई।घटना के बाद यात्रियों को चेन्नई पहुंचाने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। इंडिगो ने यात्रियों को हुई परेशानी पर खेद जताया है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों को जलपान उपलब्ध कराने और उन्हें समय-समय पर जानकारी देने समेत असुविधा कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी ने दोहराया कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।