अहमदाबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले- दिसंबर 2028 तक गुजरात को नशा-मुक्त करना है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के बडाज इलाके में 700 से अधिक नवनिर्मित आवासों का उद्घाटन किया और 1,024 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को अहमदाबाद की जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "गुजरात के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं और कल नया साल है। सभी को बहुत-बहुत बधाई। आज 1,400 करोड़ रुपए के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इनमें से लगभग 1,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अहमदाबाद नगर निगम की हैं, जबकि सड़क एवं भवन विभाग और भारत सरकार की लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या आज यहां शुरू की जा रही हैं।"

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उन्होंने कहा, "सबसे पहले, मैं रामापीर टेकरा के बारे में बात करना चाहता हूं। मेरे करियर की शुरुआत इसी रामापीर टेकरा से हुई थी। 1985 में जब मैं वोटर कार्ड और पर्चियां बांटने के लिए रामापीर टेकरा जाता था, तो वहां दोनों तरफ घरों की कतारें थीं और बीच में गंदा नाला और सीवेज का पानी बहता था। वहां पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं था, बीमारियां फैल रही थीं, बच्चों के लिए पढ़ाई-लिखाई की कोई सुविधा नहीं थी और छोटे-मोटे अपराध बहुत होते थे। 2007 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्के घर देने के लिए एक योजना शुरू की। वर्षों तक इस योजना में कई सुधार किए गए और अब मैंने रामापीर टेकरा के निवासियों को दिए जा रहे घरों का दौरा किया है।"अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "आप सभी को बधाई। आपको बहुत शानदार घर मिले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राइवेट बिल्डरों द्वारा बनाए गए फ्लैट होते हैं। ये साफ-सुथरे घर हैं, जिनमें पंखे भी लगे हैं। जब यह पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसी परिसर के अंदर 55,000 से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, लाइब्रेरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी गरीबों की मदद नहीं की। रामापीर टेकरा की हालत देखिए। आज यहां के लोगों को घर मिल रहे हैं। मुझे खुशी है कि उन्हें घर मिल रहे हैं। आज बोपल-घुमा में एक पंप हाउस के लिए भूमि पूजन किया गया। बारिश के समय लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। वह इलाका मेरा और भूपेंद्र भाई का चुनाव क्षेत्र है। वहां बहुत पानी जमा हो जाता है। मैंने उनसे वादा किया था कि अगली बार से वहां पानी जमा नहीं होगा।"उन्होंने कहा, "काली चौदस के अवसर पर गुजरात और केंद्र सरकार के साथ एक बैठक हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह थी कि गुजरात को नशा-मुक्त बनाना है। आप बस एक कॉल (1033) करें और गुजरात सरकार नशा बेचने वालों को जेल में डाल देगी। नशा हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। यह युवाओं को नष्ट कर देता है। नशे से कमाया गया पैसा देश में आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होता है। हमने नक्सलवाद को खत्म किया है। अब हमें दिसंबर 2029 तक पूरे देश को नशा-मुक्त बनाना है। हमें दिसंबर 2028 तक गुजरात को नशा-मुक्त करना है। समाज और माता-पिता, सभी को सतर्क रहना होगा। अगर आपके पास कोई जानकारी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।"464 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह छह-लेन परियोजना सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर ट्रैफिक जाम को कम करने और सरखेज तथा गांधीनगर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई है। नेशनल हाईवे 147 पर इस्कॉन जंक्शन को साणंद फ्लाईओवर से जोड़ने वाला यह कॉरिडोर कर्णावती क्लब, प्रहलाद नगर और वाईएमसीए से होकर गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही को आसान बनाएगा। इससे यात्रियों का यात्रा समय बचेगा और ईंधन की खपत भी कम होगी।केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्मित यह एलिवेटेड कॉरिडोर 26.8 मीटर चौड़ा है। इसमें 2,940 मीटर लंबा वायडक्ट (ऊंचा पुल) और 1,090 मीटर लंबी एप्रोच सड़कें शामिल हैं। इस परियोजना से वाहनों के संचालन की लागत कम होने और विशेष सुरक्षा उपायों के जरिए सड़क सुरक्षा में सुधार होने की भी उम्मीद है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए 5,880 मीटर के हिस्से में विशेष 'नॉइज बैरियर' (शोर रोकने वाली दीवारें) लगाए गए हैं।