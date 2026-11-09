पश्चिम बंगाल: अभिषेक बनर्जी के पीए की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप; अदालत से क्या मांग की?

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सुष्मिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की सिंगल-जज बेंच में अपनी पिटीशन दायर की है। याचिका में उन्होंने पुलिस हिरासत में अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोनों मामलों की जांच कर रहे जांच अधिकारियों को बदलने की भी मांग की है। याचिका स्वीकार कर ली गई है और इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।सुमित रॉय को सबसे पहले पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी में कथित अवैध भूमि कब्जे के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी महीने दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर पुलिस ने करोड़ों रुपये के कथित मिट्टी चोरी के मामले में उन्हें दोबारा हिरासत में लिया था।इसी महीने डायमंड हार्बर जिले की पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के एक पार्टी कार्यालय से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की थी। पुलिस ने बताया था कि पार्टी कार्यालय में छिपाकर रखे गए इस पैसे की जानकारी उसे सुमित रॉय से मिली थी।इस मामले में सांसद अभिषेक बनर्जी ने पुलिस के दावों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस सुमित रॉय को मुठभेड़ में मारने की धमकी दे रही है और उन पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान देने का दबाव बना रही है। अभिषेक ने यह भी दावा किया था कि जिस पार्टी कार्यालय से नकदी बरामद की गई, वहां पांच महीने पहले भाजपा समर्थित उपद्रवियों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यालय से बरामद की गई नकदी पुलिस की ओर से रखी गई थी।सुष्मिता रॉय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके पति को एक झूठे मामले में फंसाया गया है। इसके बाद पुलिस उनसे अपनी ओर से तैयार किए गए बयानों के मुताबिक कबूलनामा हासिल करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। अपनी याचिका में उन्होंने पुलिस हिरासत के दौरान पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दोनों मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने और जांच अधिकारियों को बदलने की मांग की है। अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी।