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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी की सुरक्षा जानबूझकर हटाई गई थी, ताकि उनकी हत्या हो सके। उन्होंने यह बात अपने बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बातचीत में कही। यह बातचीत उनकी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' को लेकर हुई।