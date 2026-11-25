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तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 20 नवंबर के आदेश का पालन नहीं हो सका। यह आदेश मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर था। पहाड़ी पर एक पत्थर का स्तंभ है। इसे दीपूथन कहा जाता है। यह विवादित जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी।