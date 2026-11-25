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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए त्रिवेदी ने कहा, 'आज मैं आपका ध्यान उस बात की ओर खींचना चाहता हूं, जिसे हम 'इंडिया' गठबंधन और तमिलनाडु सरकार की ओर से किया गया सबसे बड़ा संवैधानिक उल्लंघन मानते हैं। कल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें कुछ शर्तों के साथ केवल एक दिन के लिए 'कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न तो माना और न ही लागू किया।'उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे हमेशा संविधान की किताब तो दिखाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा, "मैं इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। आप हमेशा संविधान को अपनी जेब में रखने की कोशिश करते हैं, और अब आप सुप्रीम कोर्ट - जो संविधान का संरक्षक है - के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह संविधान की रक्षा करने का दावा करने वालों द्वारा संविधान के अपमान का सबसे बड़ा और खराब उदाहरण है।'उस दिन की गई गिरफ्तारियों की आलोचना करते हुए, उन्होंने यह भी पूछा कि क्या टीवीके सरकार ईद के त्योहारों के दौरान भी मौलवियों को गिरफ्तार करके ऐसा ही करेगी। उन्होंने कहा, 'कांची के शंकराचार्य की गिरफ्तारी की घटना से ज्यादा मेरे गुस्से को और क्या दर्शा सकता है? क्या सरकारी तंत्र ईद के त्योहारों के दौरान किसी मुस्लिम मौलवी को गिरफ्तार करने की हिम्मत करेगा?' यह किसने लिखा है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता, प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में। अदालत के प्रति यह घोर अपमान, इंडिया गठबंधन की उस दुर्भावनापूर्ण साजिश से प्रेरित है जिसका मकसद सनातन धर्म को खत्म करना है। यह सब वैश्विक हिंदुत्व को नष्ट करने की एक अंतरराष्ट्रीय, कुटिल साजिश से जुड़ा है।'त्रिवेदी ने आगे कहा कि 'कार्तिगई दीपम' हिंदू संस्कृति और धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विवाद सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'सनातन धर्म को खत्म करने के पीछे इंडिया गठबंधन की बुरी मंशा है।'शाह बानो मामले का हवाला देते हुए, त्रिवेदी ने कहा कि यह विवाद कांग्रेस और उसके सहयोगियों से जुड़ा एक और ऐसा ही मामला बन सकता है। उन्होंने कहा, 'यह कांग्रेस गठबंधन के लिए एक और 'शाह बानो' जैसा मामला होगा।' उन्होंने 'इंडिया' गठबंधन की धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिज्म) की समझ पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक नेताओं द्वारा इस मुद्दे को केवल संक्षेप में उठाए जाने के बावजूद, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है।बता दें कि इससे पहले आज, तमिलनाडु में कई जगहों पर विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध तिरुपरनकुंद्रम में 'दीपथून' पत्थर के खंभे पर 'कार्तिगई दीपम' न जलाए जाने को लेकर था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर अंतरिम आदेश भी मौजूद है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं और राज्य सरकार से कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की मांग की।रामनाथपुरम में, 'हिंदू फ्रंट' के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू न करने का आरोप लगाया। सुरक्षा के लिए तैनात केनिकराई पुलिस ने सड़क जाम करने वालों को हिरासत में ले लिया।पोल्लाची में, 'हिंदू मुन्ननी' के सदस्यों ने 'महा कार्तिगई दीपम' त्योहार के मौके पर शहर के मुख्य हिस्से में सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 'हिंदू मुन्ननी', भाजपा और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठन, कोर्ट के आदेशों और 'दीपम' जलाने के मुद्दे को लेकर पिछले साल से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।