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अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि हर प्रदेश कांग्रेस समिति (पीसीसी) अपने-अपने राज्य में यह मार्च आयोजित करेगी, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाले मार्च में शामिल होंगे।हर मार्च की शुरुआत बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास से होगी, जो संविधान की रक्षा के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्र निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद, कांग्रेस कार्यकर्ता और नागरिक मिलकर संविधान की प्रस्तावना (प्रिएम्बल) पढ़ेंगे। इस दौरान वे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को याद करेंगे और संविधान की रक्षा करने की शपथ लेंगे।इन मार्चों के साथ-साथ, कांग्रेस कार्यकर्ता 'वोट रक्षक' अभियान के तहत हर मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ) तक पहुंचेंगे। वे उन मतदाताओं की पहचान करेंगे जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, और उन्हें अपना वोट देने का अधिकार वापस पाने में मदद करेंगे।वेणुगोपाल ने संविधान को मानने वाले सभी नागरिकों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में इन मार्चों में हिस्सा लें और 26 नवंबर को संकल्प के एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाएं। उन्होंने कहा, 'संविधान ने हर भारतीय को वोट का अधिकार दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा करना उसका कर्तव्य है।' मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए, वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के दस्तावेजी सबूत देश के सामने रखे हैं।उन्होंने महादेपुरा में फर्जी और डुप्लिकेट प्रविष्टियों, अलंद में हजारों असली मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाने की कोशिशों, और हरियाणा तथा अन्य राज्यों में हुई गंभीर अनियमितताओं का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घटनाएं मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर और सुनियोजित तरीके से की गई छेड़छाड़ की ओर इशारा करती हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि निष्पक्ष जांच का आदेश देने के बजाय, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने निष्कर्षों को खारिज कर दिया, विपक्ष के नेता से हलफनामे मांगे और जांच एजेंसियों द्वारा मांगी गई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। वेणुगोपाल ने मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) का भी जिक्र किया, जो बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। इसके दूसरे चरण में यह प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल गई, और तीसरे चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गई।उन्होंने कहा कि हालांकि इस कवायद का घोषित उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन बनाना था, लेकिन इसका असर यह हुआ कि नागरिकों को ही यह साबित करना पड़ा कि वे यहीं के निवासी हैं।बयान में कहा गया है, 'केवल बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से ही 65 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए, और तीनों चरणों को मिलाकर अब माना जा रहा है कि हटाए गए नामों की संख्या 13 करोड़ से अधिक हो गई है।'बयान में आगे कहा गया है कि इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, प्रवासी मजदूर और वे महिलाएं हैं जिन्होंने शादी के बाद अपना घर बदल लिया है। ये वही नागरिक हैं जिन्हें सशक्त बनाने के लिए बाबासाहेब और गांधीजी ने संघर्ष किया था।वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए, वेणुगोपाल ने कहा कि इसमें निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो तत्कालीन सरकार के प्रभाव से मुक्त है।हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कानून में संशोधन करके चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया, जिससे मौजूदा सरकार को उनकी नियुक्तियों में निर्णायक अधिकार मिल गया। बयान में कहा गया, 'एक और संशोधन के जरिए चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कार्यों के लिए आजीवन कानूनी सुरक्षा (इम्युनिटी) दे दी गई। इससे उन्हें संवैधानिक मर्यादा और सिद्धांतों का उल्लंघन करने की पूरी छूट मिल गई है।'बयान में आगे कहा गया, 'जब किसी नागरिक का वोट चुरा लिया जाता है, तो संविधान द्वारा दिए गए बाकी सभी अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए, यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि क्या भारत 'हम, भारत के लोगों' का लोकतंत्र बना रहेगा या नहीं।'