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दोनों आरोपियों ने कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा कि अभियोजन पक्ष अब तक संरक्षित गवाहों की गवाही दर्ज नहीं करा पाया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई एक साल की रोक की अवधि भी समाप्त होने के करीब है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत की मांग पर विचार करने से पहले वह संबंधित पक्ष यानी दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनेगी।उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह छह साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। वहीं, शरजील इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने भी इसी तरह की मांग रखी। हालांकि, पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत पर विचार करने से पहले प्रतिवादी पक्ष को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर इन मामलों को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया, ताकि तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जा सके।उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए तारीख देने का अनुरोध किया। इस पर सीजेआई ने कहा कि पीठ को मामले के तथ्यों की जानकारी है और उसने इसके लिए पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा, 'हमने अपना होमवर्क कर लिया है।'जब सिब्बल ने पूछा कि क्या अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया जा सकता है, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुख्य मामले को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।शरजील इमाम द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में 25 सितंबर, 2020 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। इसमें 18 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अभियोजन पक्ष ने 900 से अधिक गवाहों की सूची दी है। इनमें 47 संरक्षित गवाह शामिल हैं। इमाम ने अपनी याचिका में कहा कि वह विचाराधीन कैदी के रूप में छह साल, नौ महीने से जेल में बंद हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष अब तक एक भी गवाह की गवाही दर्ज नहीं करा पाया है।उमर खालिद ने भी अपनी याचिका में संरक्षित गवाहों की गवाही नहीं होने का मुद्दा उठाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय एक साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।