दिल्ली दंगा केस: उमर खालिद और शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देने से 'सुप्रीम' इनकार, सरकार-पुलिस से जवाब तलब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 25 Nov 2026 12:37 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। हालांकि, अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि पहले पुलिस का पक्ष सुना जाएगा। मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ गठित होगी।
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी अंतरिम जमानत की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया।
दोनों आरोपियों ने कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा कि अभियोजन पक्ष अब तक संरक्षित गवाहों की गवाही दर्ज नहीं करा पाया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई एक साल की रोक की अवधि भी समाप्त होने के करीब है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत की मांग पर विचार करने से पहले वह संबंधित पक्ष यानी दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनेगी।
कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ दवे ने की अंतरिम जमानत की मांग
उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह छह साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। वहीं, शरजील इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने भी इसी तरह की मांग रखी। हालांकि, पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत पर विचार करने से पहले प्रतिवादी पक्ष को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर इन मामलों को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया, ताकि तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जा सके।
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जल्द सुनवाई की मांग पर सीजेआई ने क्या कहा?
उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए तारीख देने का अनुरोध किया। इस पर सीजेआई ने कहा कि पीठ को मामले के तथ्यों की जानकारी है और उसने इसके लिए पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा, 'हमने अपना होमवर्क कर लिया है।'
जब सिब्बल ने पूछा कि क्या अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया जा सकता है, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुख्य मामले को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
शरजील इमाम ने याचिका में क्या कहा?
शरजील इमाम द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में 25 सितंबर, 2020 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। इसमें 18 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अभियोजन पक्ष ने 900 से अधिक गवाहों की सूची दी है। इनमें 47 संरक्षित गवाह शामिल हैं। इमाम ने अपनी याचिका में कहा कि वह विचाराधीन कैदी के रूप में छह साल, नौ महीने से जेल में बंद हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष अब तक एक भी गवाह की गवाही दर्ज नहीं करा पाया है।
उमर खालिद ने भी अपनी याचिका में संरक्षित गवाहों की गवाही नहीं होने का मुद्दा उठाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय एक साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।
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दोनों आरोपियों ने कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा कि अभियोजन पक्ष अब तक संरक्षित गवाहों की गवाही दर्ज नहीं करा पाया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई एक साल की रोक की अवधि भी समाप्त होने के करीब है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत की मांग पर विचार करने से पहले वह संबंधित पक्ष यानी दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनेगी।
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कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ दवे ने की अंतरिम जमानत की मांग
उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह छह साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। वहीं, शरजील इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने भी इसी तरह की मांग रखी। हालांकि, पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत पर विचार करने से पहले प्रतिवादी पक्ष को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर इन मामलों को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया, ताकि तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जा सके।
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जल्द सुनवाई की मांग पर सीजेआई ने क्या कहा?
उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए तारीख देने का अनुरोध किया। इस पर सीजेआई ने कहा कि पीठ को मामले के तथ्यों की जानकारी है और उसने इसके लिए पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा, 'हमने अपना होमवर्क कर लिया है।'
जब सिब्बल ने पूछा कि क्या अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया जा सकता है, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुख्य मामले को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
शरजील इमाम ने याचिका में क्या कहा?
शरजील इमाम द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में 25 सितंबर, 2020 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। इसमें 18 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अभियोजन पक्ष ने 900 से अधिक गवाहों की सूची दी है। इनमें 47 संरक्षित गवाह शामिल हैं। इमाम ने अपनी याचिका में कहा कि वह विचाराधीन कैदी के रूप में छह साल, नौ महीने से जेल में बंद हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष अब तक एक भी गवाह की गवाही दर्ज नहीं करा पाया है।
उमर खालिद ने भी अपनी याचिका में संरक्षित गवाहों की गवाही नहीं होने का मुद्दा उठाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय एक साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।