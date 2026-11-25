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मलप्पुरम में नवनिर्मित क्राइम ब्रांच इकाई कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि महिला पुलिस अधिकारी अपराधों का पता लगाने और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वर्तमान में राज्य के 63 पुलिस थानों में महिला अधिकारी स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के रूप में तैनात हैं।गृह मंत्री चेन्निथला ने बताया कि अब क्राइम ब्रांच और विजिलेंस विभाग में नियुक्तियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर की जा रही हैं। जांच में रुचि और क्षमता रखने वाले अधिकारियों का चयन विशेष परीक्षा के जरिए किया जाता है। इस परीक्षा को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (क्राइम ब्रांच) के परामर्श से तैयार किया गया है।गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में मादक पदार्थों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया 'ऑपरेशन तूफान' से बड़ी सफलता मिली है। इसके लागू होने के बाद आपराधिक मामलों में 35 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 17,351 मामले दर्ज किए गए हैं और 16,593 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी और काम के अत्यधिक दबाव को दूर करने के लिए गृह मंत्री ने बताया कि सरकार आर्म्ड रिजर्व (एआर) कैंपों और पुलिस बटालियनों से एक निश्चित प्रतिशत कर्मचारियों को पुलिस थानों में तैनात करने पर विचार कर रही है।उन्होंने कहा कि मलप्पुरम जिले में किराये के भवनों से संचालित हो रहे पुलिस थानों के लिए नए भवन बनाने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। इनमें करीपुर, एडवन्ना, एडक्कारा, पोथुकल्लू और मंकड़ा के पुलिस थाने शामिल हैं।मलप्पुरम में क्राइम ब्रांच का नया कार्यालय भवन 2024-25 की वार्षिक योजना के तहत 3.20 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। 9,140 वर्ग फुट में फैली इस दो मंजिला इमारत का निर्माण मलप्पुरम पुलिस स्टेशन के पास किया गया है। इससे पहले क्राइम ब्रांच की यह इकाई दो अलग-अलग इमारतों में संचालित हो रही थी।अधिकारियों के अनुसार, इस आधुनिक भवन में जांच कक्ष, पुलिस अधीक्षक (SP) और पुलिस उपाधीक्षकों (DSP) के लिए कमरे, कॉन्फ्रेंस हॉल, सर्किल इंस्पेक्टर के कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।