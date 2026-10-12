फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   himanta-biswa-sarma-challenges-rahul-gandhi-congress--not-contest-any-election-gyanesh-kumar-ballot-paper

हिमंत सरमा की राहुल गांधी को चुनौती: कहा- कांग्रेस सरकारें दें इस्तीफा तो बैलेट पेपर से होंगे चुनाव

Mon, 12 Oct 2026 07:39 PM IST
देवेश त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 12 Oct 2026 07:39 PM IST
सार

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उन राज्यों की सरकारों से इस्तीफा मांगना चाहिए, जिनका गठन ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में हुआ। सरमा ने केरल, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु का जिक्र किया।

विज्ञापन
himanta-biswa-sarma-challenges-rahul-gandhi-congress--not-contest-any-election-gyanesh-kumar-ballot-paper
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। हिमंत बिस्व सरमा ने एसआईआर विवाद को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को ड्रामा बताया। असम के सीएम ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में केरल और कर्नाटक में ईवीएम के जरिए बनी कांग्रेस सरकारें इस्तीफा देती हैं, तो वे बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
विज्ञापन


हिमंत बिस्व सरमा ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा, ''सबसे पहले ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में बनी सरकारों को लेकर राहुल गांधी अपनी स्थिति साफ करें और उन सभी से इस्तीफा देने को कहें। केरल, झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों से इस्तीफा देने को कहें। तमिलनाडु में अपनी गठबंधन सरकार से भी इस्तीफा देने के लिए कहें।''
विज्ञापन


राहुल गांधी को हिमंत सरमा ने दी क्या चुनौती?
मुख्यमंत्री सरमा ने आगे कहा, ''इसके बाद राहुल गांधी घोषणा करें कि अगर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में होने वाला अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह भी घोषणा करें कि अगर ज्ञानेश कुमार पद पर बने रहते हैं, तो आप पंजाब का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही बात गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनावों के लिए भी कहें।''
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा, ''अगर किसी तरह इन पांच राज्यों में से किसी में आप चुनाव जीत भी जाते हैं, तो घोषणा करें कि आप उस सीट को स्वीकार नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।'' उन्होंने इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा, ''आज दिल्ली में जो भी सांसद नौटंकी कर रहे हैं, वो ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में ही सांसद बने हैं।''


घुसपैठियों का जिक्र कर क्या बोले सीएम सरमा?
सरमा ने आगे कहा, ''आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है। अगर भाजपा चुनाव जीते तो ईवीएम और चुनाव आयोग खराब हैं।'' उन्होंने कहा कि इंद्रजीत गुप्ता जब गृह मंत्री रहे, उन्होंने खुद संसद में कहा था कि तीस लाख विदेशी नागरिकों के नाम असम की मतदाता सूची में शामिल थे। आज असम, बंगाल और झारखंड में जो डेमोग्राफी बदला है, वो इस तथ्य को स्थापित करता है कि हर रोज बांग्लादेश से हमारे देश में घुसपैठ होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed