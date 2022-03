{"_id":"62374efa0590f019236cd8f1","slug":"high-level-meeting-important-meeting-at-pm-modi-residence-discussion-on-government-formation-in-up-uttarakhand-goa","type":"story","status":"publish","title_hn":"उच्चस्तरीय बैठक: पीएम मोदी के आवास पर अहम बैठक, यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सरकार गठन पर हुई चर्चा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सार

विस्तार

इस बैठक के बीच ही मणिपुर में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसी के साथ उनके लगातार दूसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के परामर्श के बाद लिए गए फैसलों के बारे में बताया गया। गोवा जैसे राज्यों में पार्टी में गुटबाजी शुरू होने की आशंका है। मुख्यमंत्री पद के लिए भी कई उम्मीदवार उभर रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में सरकार गठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रविवार को अहम बैठक हुई। उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई।इस बैठक के बीच ही मणिपुर में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसी के साथ उनके लगातार दूसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के परामर्श के बाद लिए गए फैसलों के बारे में बताया गया। गोवा जैसे राज्यों में पार्टी में गुटबाजी शुरू होने की आशंका है। मुख्यमंत्री पद के लिए भी कई उम्मीदवार उभर रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

High level meeting: Important meeting at PM Modi residence discussion on government formation in UP Uttarakhand Goa