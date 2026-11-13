पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा: राज्य को 15,600 करोड़ की देंगे सौगात, पिंक मेट्रो से वंदे भारत तक का होगा उद्धाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बंगलूरू में पिंक लाइन मेट्रो और बंगलूरू-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इनमें पिंक लाइन मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के साथ-साथ 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पुनर्विकसित किए गए चार रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी शामिल है। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नई मेट्रो लाइन पर सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और तवारेकेरे से आईआईएम (आईआईएम) बंगलूरू मेट्रो स्टेशन तक सफर करेंगे। इसके अलावा, वे बंगलूरू में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। साथ ही, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3,470 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई पिंक लाइन
बंगलूरू मेट्रो की पिंक लाइन कलेना अग्रहारा से तवारेकेरे तक है। इसे लगभग 3,470 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कोप्पल-द्वितीय और गदग-द्वितीय में 'रिन्यूएबल एनर्जी जोन' (नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र) को जोड़ने वाली पारेषण योजना (चरण-द्वितीय) का भी उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 4,450 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया गया है। इसके साथ ही, वे बीदर में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 1,370 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास
प्रधानमंत्री दावणगेरे/चित्रदुर्ग और बल्लारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को जोड़ने वाली पारेषण योजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना में 3,450 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। साथ ही, वे दावणगेरे और बल्लारी में अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ने के लिए पारेषण तंत्र को मजबूत करने वाली परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसमें 1,100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।
मंगलुरु में देश की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी भंडारण सुविधा होगी समर्पित
बयान में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री मंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी भंडारण गुफा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी इस सुविधा की भंडारण क्षमता 80,000 मीट्रिक टन है, जो भारत के एलपीजी भंडारण बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत करेगी।' इस परियोजना में 9.4 किलोमीटर लंबी एलपीजी पाइपलाइन भी शामिल है, जो न्यू मंगलौर पोर्ट को मुख्य टर्मिनल से जोड़ती है। इससे एलपीजी के कुशल परिवहन और भंडारण में मदद मिलेगी।
एमआरपीएल का विपणन टर्मिनल भी होगा राष्ट्र को समर्पित
मोदी बंगलूरू में मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के देवांगोंथी विपणन टर्मिनल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 330 करोड़ रुपये के निवेश से बनी यह अत्याधुनिक सुविधा कर्नाटक में पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।
हर दिन 300 टन कचरे से बनेगी स्वच्छ बायोगैस
प्रधानमंत्री बंगलूरू के हरलाकंटे में गेल (गेल) के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। यह संयंत्र हर दिन लगभग 300 टन नगरपालिका ठोस कचरे को संसाधित करके 12.6 टन स्वच्छ संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) का उत्पादन करेगा।
बंगलूरू-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी
प्रधानमंत्री 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत राज्य के चार पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों- चामराजनगर, चिकमगलूर, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड- का उद्घाटन करेंगे। साथ ही, वे 284 किलोमीटर लंबी गदग-होस्पेट दोहरीकरण परियोजना के हिस्से के रूप में 45 किलोमीटर लंबी बागलकोट-वंडल रेलवे लाइन के दोहरीकरण खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 55 किलोमीटर लंबे सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट रेलवे खंड के विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मोदी बंगलूरू-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन बंगलूरू, तटीय कर्नाटक और गोवा के बीच के सफर को आसान करेगी।
मैसूरु में तारामंडल का करेंगे उद्घाटन
इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूरु जाएंगे, जहां वे 'भारत वन' में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 'कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल' का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे।
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एस-व्यासा के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल
प्रधानमंत्री 'स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान' (एस-व्यासा) के आवासीय मुख्यालय परिसर, 'प्रशांति कुटीरम' के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। वे स्वर्ण जयंती प्रशासनिक खंड की आधारशिला रखेंगे और केरल के तिरुवनंतपुरम में एस-व्यासा के बाहरी परिसर का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व महासचिव एच.वी. शेषाद्रि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भी आयोजित किया जाएगा।