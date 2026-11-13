पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा: राज्य को 15,600 करोड़ की देंगे सौगात, पिंक मेट्रो से वंदे भारत तक का होगा उद्धाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इनमें पिंक लाइन मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के साथ-साथ 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पुनर्विकसित किए गए चार रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी शामिल है। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नई मेट्रो लाइन पर सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और तवारेकेरे से आईआईएम (आईआईएम) बंगलूरू मेट्रो स्टेशन तक सफर करेंगे। इसके अलावा, वे बंगलूरू में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। साथ ही, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

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