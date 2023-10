Tamil Nadu: मद्रास हाईकोर्ट ने सेना के अधिकारी की सजा को किया रद्द, मांस खरीद में अनियमितता का था आरोप

मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें साल 1987 को श्रीलंका में तैनात तत्कालीन भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) के सैनिकों के लिए डिब्बा बंद मांस की खरीद में कुछ कथित अनियमितताओं के लिए एक सैन्य अधिकारी को दोषी ठहराया गया था और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सेना का विनियमन स्थानीय खरीद पर रोक नहीं लगाता है और आईपीकेएफ की कार्रवाई के चरम के दौरान एक निजी कंपनी से मांस खरीदा गया था।अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी है कि कंपनी से डिब्बाबंद मांस की खरीद अधिक मात्रा में की गई थी और आईपीकेएफ के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी।न्यायाधीश ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने केवल भारत में आपूर्ति डिपो में स्टॉक की स्थिति का उल्लेख किया है, न कि श्रीलंका में सैनिकों की आवश्यकता के लिए, जिसके लिए खरीदारी की गई थी।court said prosecution witness Lt.Gen.Depinder Singh, who was assigned with the task of conducting 'Operation Pawan' in Sri Lanka and also ensure the requirement of the IPKF soldiers in terms of clothing and food reaching them on time, had deposed the force sent to prevent the LTTE and the Sri Lankan army from fighting each other was dragged into the fight by LTTE which forced the Indian Army to raise the number of troops and consequential increase in supply requirement.अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह लेफ्टिनेंट जनरल दीपिंदर सिंह, जिन्हें श्रीलंका में 'ऑपरेशन पवन' चलाने का काम सौंपा गया था और यह भी सुनिश्चित किया गया था कि आईपीकेएफ सैनिकों को कपड़े और भोजन समय पर मिले।LTTE और श्रीलंकाई सेना को एक-दूसरे से लड़ने से रोकने के लिए भेजी गई सेना को LTTE ने लड़ाई में खींच लिया, जिससे भारतीय सेना को सैनिकों की संख्या बढ़ाने और परिणामस्वरूप आपूर्ति की आवश्यकता में वृद्धि करने के लिए मजबूर होना पड़ा।जज ने यह भी बताया था कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए अधिकांश निर्णय मौखिक रूप से लिए गए थे। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि सामग्री के साथ काट-छांट की गई और पूरी तरह से रखी गई सामग्रियों की जांच किए बिना, जांच अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट दायर की थी और अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा किया था, जो इस मामले में जांच अधिकारी थे।न्यायाधीश ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना कारण बताए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया था कि अभियोजन के सबूतों को क्यों नजरअंदाज किया गया, जबकि गवाहों ने स्वीकार किया कि मांस की आपूर्ति की गई थी और कंपनी द्वारा दी गई कीमत सबसे कम थी।उन्होंने कहा कि सबूत के आधार पर, यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, संदेह का लाभ अपीलकर्ता को दिया गया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।