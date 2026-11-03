गुजरात: बनास नदी पर बनेगा फिश स्केल वियर डैम, ₹581 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी; 100 गांवों को मिलेगा लाभ

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प्रस्तावित डैम बनास नदी पर बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई 500 मीटर होगी और इसमें सात स्टेप यानी सीढ़ीनुमा संरचनाएं बनाई जाएंगी। डैम की जल भंडारण क्षमता 149 करोड़ लीटर होगी। इसके अपस्ट्रीम में करीब 2.72 किलोमीटर लंबा जलाशय तैयार होगा। डैम के दोनों किनारों पर कुल 4,795 मीटर लंबे तटबंध भी बनाए जाएंगे।इसमें दांतीवाड़ा और सिपू बांध से छोड़े जाने वाले पानी को संग्रहित किया जाएगा। इससे नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग जल भंडारण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा।सरकार के मुताबिक, पहले इस क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर चेकडैम बनाकर पानी जमा करने की योजना थी। लेकिन बनास नदी का पाट काफी चौड़ा होने के कारण इस योजना में बदलाव किया गया। अब डैम निर्माण के लिए आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर फिश स्केल स्टेप्ड वियर का विकल्प तैयार किया गया है। सरकार के अनुसार, आईआईटी रुड़की को डैम निर्माण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। बनास नदी की बेहतर रिचार्ज क्षमता को देखते हुए इस परियोजना से भूजल स्तर में सुधार की उम्मीद है।यह डैम महादेविया गांव के पास बनाया जाएगा। इसके निर्माण की अंतिम डिजाइन तैयार करने का काम सौंप दिया गया है। परियोजना का निर्माण वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद दूसरे चरण में इस क्षेत्र में स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।