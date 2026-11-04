न्यूज अपडेट्स: अरुणाचल में नए DGP नियुक्त, एक का दिल्ली तबादला, असम पुलिस की फायरिंग में घायल हत्यारोपी की मौत
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राजेश कुमार को अरुणाचल प्रदेश का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।आदेश 3 नवंबर को जारी किया गया था। इसमें 1995-बैच के दो एजीएमयूटी कैडर आईपीएस अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दी गई है। यह तैनाती तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक लागू रहेगी। राजेश कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौट रहे हैं। उन्हें अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी पद पर तैनात किया गया है। वर्तमान डीजीपी शिव दर्शन सिंह जामवाल का तबादला दिल्ली कर दिया गया है।
शिवसागर में पुलिस फायरिंग में घायल हत्यारोपी की मौत
असम के शिवसागर में घनकांत गोगोई की मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) पापोरी चेतिया ने बताया कि पुलिस, शिवसागर थाने में वॉन्टेड आरोपी घनकांत गोगोई को ले जा रही थी। बीच रास्ते में उसने शौच जाने की बात कही।पुलिस की मौजूदगी में उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया। घनकांत एक ट्रेंड प्रोफेशनल शूटर है, और उसने हमारे ऑफिसर सह जांच अधिकारी की सर्विस पिस्टल छीनने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान, तीन राउंड गोलियां चलीं। हमला रोकने के लिए, एक PSO को अपनी सर्विस वेपन से जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें आरोपी घनकांत भी घायल हुआ। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएसपी पापोरी के मुताबिक घनकांत, गुवाहाटी में पांच लोगों की गोली मारकर हत्या करने का आरोपी है।
मणिपुर के सभी 16 जिलों में शांति समितियां गठित
पूर्वोत्तर के सुलगते राज्य मणिपुर में अमन-चैन बहाल करने के लिए प्रशासनिक मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था की नाजुक स्थिति को दुरुस्त करने और समुदायों के बीच आपसी भरोसा कायम करने के लिए सभी 16 जिलों में जिला स्तरीय शांति समितियों का गठन कर दिया है। गृह विभाग के इस आदेश के तहत, हर 11 सदस्यीय समिति की बागडोर संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास होगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक, एसडियो, एसडीसी और तमाम अहम विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। इन कमेटियों में सिर्फ अफसरशाही ही नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों के प्रमुख, नागरिक समाज संगठन, एनजीओ, स्थानीय पत्रकार और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी जगह दी गई है ताकि हर वर्ग की आवाज सुनी जा सके। यह समितियां समुदायों के बीच चल रही तनातनी को कम करने, किसी भी अफवाह या तनाव के शुरुआती संकेतों को भांपकर तुरंत जिला प्रशासन को अलर्ट करने और लोगों की सुरक्षित आवाजाही व ठप पड़ी जरूरी सेवाओं को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगी। आदेश के साफ निर्देश हैं कि ये समितियां हर पखवाड़े या हालात की नजाकत को देखते हुए उससे भी ज्यादा बार बैठकें करेंगी ताकि जनता और सरकार के बीच की दूरियों को कम कर राज्य को स्थायी शांति की पटरी पर लाया जा सके।
साइबर सुरक्षा के लिए सीईआरटी-इन को मिली एंथ्रोपिक के मायथोस एआई मॉडल तक पहुंच
देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन को एंथ्रोपिक के उन्नत एआई मॉडल मायथोस तक पहुंच मिल गई है। आईटी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी इसकी क्षमताओं का इस्तेमाल और परीक्षण शुरू करेगी, लेकिन पूरी प्रक्रिया धीरे-धीरे और सावधानी से आगे बढ़ेगी। पहले यह समझा जाएगा कि मॉडल का साइबर कमजोरियों की पहचान और उभरते खतरों से निपटने में किस तरह उपयोग किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि ध्यान रखना होगा कि इलाज समस्या से ज्यादा गंभीर न हो जाए। मायथोस तक पहुंच फिलहाल चुनिंदा भरोसेमंद संगठनों को ही दी गई है, क्योंकि इसके साइबर सुरक्षा संबंधी कौशल का दुरुपयोग कर उन्नत साइबर हमले किए जाने की आशंका है। इस बीच, मंत्रालय ने दूरसंचार क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए ट्राई के अलग दिशा-निर्देश बनाने के कदम का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक, अलग-अलग क्षेत्रों में एआई से जुड़े जोखिम अलग हैं, इसलिए क्षेत्रवार नियम जरूरी हैं। मंत्रालय भी एआई सुरक्षा, डीपफेक और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण पर परामर्श पत्र लाने की तैयारी में है।
हॉस्टल की पानी की टंकी में मिला मृत बंदर, 52 इंजीनियरिंग छात्र बीमार
गुवाहाटी स्थित असम इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल नंबर 7 में पानी की टंकी से मृत बंदर मिलने और उसके पानी का सेवन करने से 50 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद लौटने पर छात्रों ने पानी से दुर्गंध आने की शिकायत की थी। सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल के प्राचार्य प्रणबज्योति बैश्य ने बताया कि पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत के साथ 52 छात्रों को लाया गया था। सभी का इलाज किया गया और फिलहाल सभी छात्र पूरी तरह से स्वस्थ हैं तथा उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। छात्रों का आरोप है कि टंकी की समय पर सफाई न होने के कारण सड़ा हुआ शव लगभग एक हफ्ते तक पानी में पड़ा रहा, जिससे यह गंभीर स्थिति पैदा हुई। कॉलेज की प्राचार्या अमृता गांगुली ने बताया कि प्रशासन ने पानी की टंकियों की सफाई करवा दी है और वन विभाग को परिसर में बढ़ रहे बंदरों के आतंक से निपटने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है।
438 करोड़ मेफेड्रोन जब्ती : गुजरात एटीएस ने ड्रग तस्कर सलीम डोला को किया गिरफ्तार
गुजरात पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने 2022 में वडोदरा की फैक्ट्री से 438.64 करोड़ रुपये मूल्य के मेफेड्रोन ड्रग्स की जब्ती के सिलसिले में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर सलीम इस्माइल डोला को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। डोला को इस साल की शुरुआत में तुर्किये से भारत लाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले डोला पर भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं और वह एक तरराष्ट्रीय सिंडिकेट चला रहा था। जांच में सामने आया कि डोला ड्रग्स बनाने के लिए रसायन मुहैया कराता था और तैयार माल की खरीद-फरोख्त में शामिल था। गुजरात एटीएस ने अब उसे औपचारिक रूप से अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।