किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर चलाया जा रहा प्रोपेगेंडा, यहां पढ़ें ग्रेटा थनबर्ग का भारत विरोधी दस्तावेज

भारत के खिलाफ चलाए जा रहे अंंतरराष्ट्रीय प्रोपेगेंडा पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत को निशाना बनाकर चलाए जा रहे अभियान कभी सफल नहीं होंगे। हमें खुद पर विश्वास है, हम अपने दम पर खड़े रहेंगे। भारत इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगा।

Motivated campaigns targeting India will never succeed. We have the self confidence today to hold our own. This India will push back. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda