Food: बिरयानी में पनीर की जगह मिला चिकन, यूजर की शिकायत पर जोमैटो और होटल ने दी ये प्रतिक्रिया

और पढ़ें

My friend is in Varanasi with his family during this holy month of Sawan. He had ordered family pack Paneer veg biryani (worth ₹ 1228) from the famous '@BehrouzBiryani' through @zomato, but they made them eat chicken biryani instead! @deepigoyal



This family never eats meat, but… pic.twitter.com/ogsNwblU4d — Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) July 8, 2023

विज्ञापन

Hi Ashwini, apologies for the mishap. We never intended to do that. We will get this checked immediately. — zomato care (@zomatocare) July 8, 2023

Hi Ashwini! That is certainly not the experience we intend for our customers, and we apologize as your experience has been hampered. Kindly DM us your contact number so that we can fix this for you. (AZ) — Behrouz Biryani (@BehrouzBiryani) July 8, 2023

जब इस ट्वीट को साझा किया गया तब जोमैटो और होटल दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जोमैटो ने लिखा, 'अश्विनी इस दुर्घटना के लिए खेद है। हमारा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। हम इसकी जांच करेंगे।' होटल की तरफ से कहा गया, 'हम इसके लिए माफी मांगते हैं, जिससे आपके अनुभव में बाधा हुई। कृपया आप अपना नंबर हमें साझा करें जिससे कि हम इसे ठीक कर सकें।'इस वायरल ट्वीट को अबतक 897.7 हजार लोगों ने देखा और 5,858 लोगों ने लाइक किया है। कई यूजर्स इसपर अपना अनुभव भी शेयर कर रहे हैं तो कई अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।