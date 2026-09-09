गांधीनगर में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा: उप मुख्यमंत्री बोले- सभी श्रमिकों को बचाया गया, 12 को चोटें आईं

गुजरात के गांधीनगर में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया। हादसा कुडासन इलाके में हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया। मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे हैं।

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