मेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज: एनएचआरसी के आदेश पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई; बाल यौन अपराध से जुड़ा है मामला

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया है कि मेटा इंडिया के प्लेटफॉर्म पर बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक और यौन शोषण वाली सामग्री मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। कानूनगो के मुताबिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है।

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