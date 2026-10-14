एक्सप्लेनर: मुस्कान से पहले कितनी महिलाओं को हुई सजा-ए-मौत, कितनों को मिली फांसी, कितनी कर रहीं इसका इतंजार?

फांसी की सजा पाई महिलाओं में कौन से मामले सबसे चर्चित?

1. पूरे परिवार को मारने वाली शबनम कर रही फांसी का इंतजार

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की शबनम को 2008 में परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। उनके साथ प्रेमी सलीम को भी दोषी पाया गया। शबनम अंग्रेजी और भूगोल में स्नातकोत्तर थी और सरकारी स्कूल में शिक्षामित्र थी। 14 और 15 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने परिवार के छह सदस्यों को नशीला पदार्थ दिया। इसके बाद सलीम ने उनकी हत्या कर दी। शबनम पर अपने 10 महीने के भतीजे की गला घोंटकर हत्या करने का भी दोषी पाया गया। इस घटना में शबनम के माता-पिता, दो भाई, भाभी, चचेरी बहन और भतीजे की मौत हुई थी।

शबनम को कब मिली मौत की सजा?

अमरोहा की सत्र अदालत ने 2010 में शबनम और सलीम को मौत की सजा सुनाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2013 और सुप्रीम कोर्ट ने मई 2015 में सजा बरकरार रखी। उनकी दया याचिकाएं भी खारिज हो गईं। हालांकि, शबनम को अब तक फांसी नहीं दी गई है। वह बरेली जिला कारागार में बंद है।

क्या बदल भी जाती है फांसी की सजा?

हां। अलग-अलग कोर्ट में जाकर ऐसा भी हो सकता है। रेणुका शिंदे और सीमा गवित मामला इसका चर्चित उदाहरण है। रेणुका शिंदे और सीमा गवित दो बहनें हैं, जिन्हें बच्चों के अपहरण और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। जून 1990 से अक्तूबर 1996 के बीच उन दोनों पर 13 बच्चों का अपहरण करने और नौ की हत्या का आरोप लगा। अदालत में पांच बच्चों की हत्या साबित हुई।

अदालत ने क्या फैसला सुनाया?

कोल्हापुर की सत्र अदालत ने 2001 में दोनों बहनों को मौत की सजा सुनाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2004 और सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में सजा बरकरार रखी। 2014 में उनकी दया याचिकाएं खारिज कर दी गईं। हालांकि, दया याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी के आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।