सीएमआरएल से लेकर ईडी तक: केरल में क्यों मचा है सियासी घमासान? सीपीएम बोली- भाजपा और कांग्रेस में हो गई डील

कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड मामले को लेकर केरल की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय पर पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीना टी और उनके पति पी.ए. मोहम्मद रियास को राजनीतिक मकसद से निशाना बनाने का आरोप लगाया। गोविंदन ने सवाल उठाया कि अगर कोच्चि स्थित खनन कंपनी सीएमआरएल से कथित तौर पर कई लोगों और संस्थाओं को पैसे दिए गए, तो प्रवर्तन निदेशालय बाकी लेन-देन की जांच क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी ओर, केरल कांग्रेस के नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामला सामान्य राजनीतिक चंदे से अलग है और कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए।

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