आयोग का सुझाव: चुनाव में गलत हलफनामा दायर करने पर सदस्यता हो खत्म

चुनाव आयोग ने सरकार के साथ चुनाव सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की एक बार फिर पहल की है। प्रत्याशियों द्वारा गलत हलफनामा देने और फर्जी खबरों के प्रसार को निर्वाचन प्रक्रिया दूषित करने वाले अपराध की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव दिया है, जिससे निर्वाचित होने के बाद दोषियों की सदस्यता समाप्त की जा सके।

EC had formed 9 working groups of Chief Electoral Officers & EC officers covering various facets of election process, including electoral roll issues, polling stations mgmt, Model Code of Conduct, voting processes&material inventory, capacity building, expenditure mgmt, SVEEP etc https://t.co/sdhTBpK7s7