दुर्गा पूजा टिकट घोटाला: पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन की मुश्किलें बढ़ीं, दो विभागों के 150 टेंडर की होगी जांच

पश्चिम बंगाल के पूर्व पर्यटन मंत्री और सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के पूर्व राज्य मंत्री इंद्रनील सेन, यूनेस्को-टैग वाले फेस्टिवल टूर से जुड़े करोड़ों रुपये के फर्जी दुर्गा पूजा पास मामले में जांच के घेरे में हैं। कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पाया है कि इन दो सरकारी विभागों के 150 टेंडर, सेन के सत्ता में रहने के दौरान उनसे जुड़ी तीन कंपनियों को दिए गए थे। ये सभी 150 टेंडर 2021 से 2026 के बीच, यानी उन पांच वर्षों में इन तीन कंपनियों को दिए गए, जब सेन एक साथ दो मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे थे।

जांच में क्या पता चला?

कोलकाता पुलिस के एक सूत्र ने बताया, 'शुरुआती जांच से पता चला है कि इन दो विभागों से जुड़े टेंडर सेन से जुड़ी इन्हीं तीन कंपनियों को दिए गए थे। जैसे रेड रोड कार्निवल, सड़कों की सजावट, अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाना, दीघा के जगन्नाथ देव मंदिर में प्रसाद बांटना और अलग-अलग जगहों पर मिठाइयां बांटना। इन कंपनियों का रोजमर्रा का कामकाज उनके करीबी लोग संभालते थे, जबकि पूर्व मंत्री का इन कंपनियों के प्रबंधन पर अप्रत्यक्ष लेकिन पूरा नियंत्रण था।'

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पुलिस ने क्या दावा किया?

इस बीच, फर्जी यूनेस्को-टैग वाले दुर्गा पूजा पास की मार्केटिंग में 'मास आर्ट' नाम की कंपनी की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच ने पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी मधुछंदा सेन के बीच पारिवारिक कलह पैदा कर दी है। 'मास आर्ट' कंपनी की मालकिन सेन की पत्नी मधुछंदा सेन हैं। पुलिस सूत्र का दावा है कि 'मास आर्ट' के फैसलों या रोजमर्रा के कामकाज में सेन की भूमिका थी, और कंपनी से जुड़े सभी बड़े फैसले उनकी पत्नी (जो इसकी मालकिन थीं) लेती थीं।

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पूछताछ में मधुछंदा सेन ने क्या बताया?

पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हालांकि, पूछताछ के दौरान मधुछंदा सेन ने दावा किया कि 'मास आर्ट' में उनका मालिकाना हक सिर्फ कागजों पर था, जबकि सभी बड़े फैसले उनके पति और कंपनी में उनके दूसरे सबसे अहम सहयोगी ध्रुवज्योति बसु लेते थे।'

बसु को कब गिरफ्तार किया गया?

बसु, जो पिछले हफ्ते सेन की गिरफ्तारी के बाद से फरार थे। उन्हें आखिरकार बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। जांच अधिकारियों का कहना है कि बसु से पूछताछ करने पर 'मास आर्ट' में सेन और उनकी पत्नी की भूमिकाओं के बारे में और जानकारी सामने आएगी।

आज दिन में बसु को कोलकाता की एक निचली अदालत में पेश किया जाएगा, जहां सरकारी वकील उनकी पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे। जांच अधिकारियों की योजना सेन, उनकी पत्नी और बसु से एक साथ पूछताछ करने की है, ताकि उनके बयानों में विरोधाभास होने की कोई गुंजाइश न रहे।