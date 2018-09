{"_id":"5b8a416842c7924658644f00","slug":"drunk-man-allegedly-urinate-on-woman-passenger-seat-in-air-india-international-flight","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u092f\u0930 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u0935\u093f\u092e\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0936\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0927\u0941\u0924 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0915\u0940 \u0938\u0940\u091f \u092a\u0930 \u092a\u0947\u0936\u093e\u092c","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

एयर इंडिया इंटरनेशनल की एक उड़ान के दौरान शराब के नशे में धुत एक शख्स ने कथित तौर पर एक महिला की सीट पर पेशाब कर दिया। इस बारे में सोशल मीडिया पर शिकायत किए जान के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने इस संबंध में एयर इंडिया से रिपोर्ट मांगी है।



यह घटना 30 अगस्त को एयर इंडिया के एआई 102 विमान में हुआ जो न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था। पीड़ित महिला यात्री की बेटी इंद्राणी घोष ने शुक्रवार की शाम को इस घटना के संबंध में ट्वीट किया।



घोष ने ट्विटर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और एयर इंडिया को टैग करते हुए लिखा, ' 30 अगस्त को एयर इंडिया का विमान एआई 102 जेएफके हवाईअड्डे से दिल्ली आ रहा था। सीट संख्या 36 डी। अकेले यात्रा कर रही मेरी मां को उस समय सदमा लगा जब नशे में एक व्यक्ति ने रात्रि के भोजन के बाद उनकी सीट पर आकर पेशाब कर दिया।'









घोष ने आरोप लगाया है कि एयर इंडिया ने सिर्फ उनकी मां की सीट बदल दी और व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।



घोष ने कार्यकर्ता कविता कृष्णन के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ' नई दिल्ली हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर पर बैठी मेरी मां कनेक्टिंग विमान का इंतजार कर रही थीं और इसी दौरान उन्होंने आरोपी यात्री को आराम से निकलते देखा।'









नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह तत्काल इस मामले को देखे और मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को रिपोर्ट सौंपे।



सिन्हा ने घोष के ट्वीट पर एयर इंडिया को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'एयर इंडिया तत्काल इस मामले को देखे और मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को रिपोर्ट सौंपे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें आपकी मां को इस तरह के खराब अनुभव से गुजरना पड़ा।'









@sureshpprabhu @SushmaSwaraj @airindiain 30thAug AI102 JFK to Delhi, seat36D. My mother traveling alone had to face extreme shock and trauma when a drunk passenger post dinner service fumbled across to her seat removed his pants and urinated on her seat! Please lookinto urgently — Indrani Ghosh (@indranidreams) 31 August 2018

Except for giving her another seat, nothing else that we know of yet! My mother while waiting in her wheelchair at Delhi airport(for her connecting flight) saw him walk away. — Indrani Ghosh (@indranidreams) 1 September 2018

@airindiain please follow up immediately and report back to MoCA / DGCA. Very unfortunate that your mother had to go through this harrowing experience. https://t.co/TcUxEiZ4lR — Jayant Sinha (@jayantsinha) 1 September 2018

