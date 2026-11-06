{"_id":"6aedc172d810af00410aa457","slug":"7-november-2026-major-event-2026-2026-11-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज के दिन: उपराष्ट्रपति का अयोध्या दौरा; भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे और सीजेपी का केरल में प्रदर्शन","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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उपराष्ट्रपति का अयोध्या दौरा, दीपोत्सव में होंगे शामिल

आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह दीपोत्सव 2026 में शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके अलावा, वह अयोध्या में भगवान श्रीराम के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्रद्धेय संतों को सम्मानित भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित दसवें दीपोत्सव-2026 में इस बार रामनगरी के इतिहास, श्रीराम मंदिर आंदोलन और अयोध्या के विकास की यात्रा को विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। संस्कृति विभाग की ओर से रामकथा पार्क में लगाई जाने वाली इस प्रदर्शनी में वर्ष 1500 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को भी दर्शाया जाएगा। विज्ञापन आज 7 नवंबर 2026 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह दीपोत्सव 2026 में शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। पहले वनडे में जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया की नजरें दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होंगी। हालांकि, इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है।

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भारत-न्यूजीलैंड दूसरा वनडे: वेलिंगटन में बढ़त बनाने उतरेगी टीम इंडिया

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। पहले वनडे में जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया की नजरें दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होंगी। हालांकि, इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले ऑकलैंड में खेला गया पहला वनडे भी बारिश से प्रभावित हुआ था। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें दूसरे मुकाबले के मौसम पर टिकी हुई हैं।

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नोएडा में पहली बार 'श्री यमुना सनातन ज्योति महासंगम', 21 हजार दीपों से जगमगाएगा तट

काशी और अयोध्या की तर्ज पर इस बार नोएडा में भी दीपावली की पूर्व संध्या पर एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा, जहां पहली बार ‘श्री यमुना सनातन ज्योति महासंगम-2026’ का आयोजन होने जा रहा है। आज यानी कि सात नवंबर को सेक्टर-94 स्थित कालिंदी कुंज पुल के पास यमुना तट पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 21 हजार दीपों के सामूहिक दीपदान के साथ-साथ काशी से पधारे 11 वैदिक आचार्यों द्वारा मां यमुना की भव्य महाआरती की जाएगी। नोएडा मीडिया क्लब में हुई प्रेसवार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में यह भक्तिमय आयोजन अपराह्न तीन बजे से शाम सात बजे तक चलेगा।

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हिमाचल कैबिनेट बैठक: कर्मचारियों को 5% डीए और नई भर्तियों का मिल सकता है तोहफा

दीपावली से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों और आम जनता को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इसी दिशा में आज मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में कर्मचारियों व पेंशनधारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने के साथ-साथ कई अन्य वर्ग-हितैषी फैसलों पर सहमति बन सकती है। इसके अतिरिक्त, इस उच्चस्तरीय बैठक में बजट घोषणाओं को लागू करने और विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने संबंधी प्रस्तावों को भी अंतिम मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है।