आज के दिन: उपराष्ट्रपति का अयोध्या दौरा; भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे और सीजेपी का केरल में प्रदर्शन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमन तिवारी Updated Sat, 07 Nov 2026 06:10 AM IST
सार
नमस्कार! आज है शनिवार, सात नवंबर इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश-दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? आइए जानते हैं...
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विस्तार
आज 7 नवंबर 2026 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह दीपोत्सव 2026 में शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। पहले वनडे में जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया की नजरें दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होंगी। हालांकि, इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है।
उपराष्ट्रपति का अयोध्या दौरा, दीपोत्सव में होंगे शामिल
आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह दीपोत्सव 2026 में शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके अलावा, वह अयोध्या में भगवान श्रीराम के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्रद्धेय संतों को सम्मानित भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित दसवें दीपोत्सव-2026 में इस बार रामनगरी के इतिहास, श्रीराम मंदिर आंदोलन और अयोध्या के विकास की यात्रा को विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। संस्कृति विभाग की ओर से रामकथा पार्क में लगाई जाने वाली इस प्रदर्शनी में वर्ष 1500 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को भी दर्शाया जाएगा।
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उपराष्ट्रपति का अयोध्या दौरा, दीपोत्सव में होंगे शामिल
आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह दीपोत्सव 2026 में शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके अलावा, वह अयोध्या में भगवान श्रीराम के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्रद्धेय संतों को सम्मानित भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित दसवें दीपोत्सव-2026 में इस बार रामनगरी के इतिहास, श्रीराम मंदिर आंदोलन और अयोध्या के विकास की यात्रा को विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। संस्कृति विभाग की ओर से रामकथा पार्क में लगाई जाने वाली इस प्रदर्शनी में वर्ष 1500 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को भी दर्शाया जाएगा।
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भारत-न्यूजीलैंड दूसरा वनडे: वेलिंगटन में बढ़त बनाने उतरेगी टीम इंडिया
भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। पहले वनडे में जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया की नजरें दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होंगी। हालांकि, इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले ऑकलैंड में खेला गया पहला वनडे भी बारिश से प्रभावित हुआ था। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें दूसरे मुकाबले के मौसम पर टिकी हुई हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। पहले वनडे में जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया की नजरें दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होंगी। हालांकि, इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले ऑकलैंड में खेला गया पहला वनडे भी बारिश से प्रभावित हुआ था। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें दूसरे मुकाबले के मौसम पर टिकी हुई हैं।
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नोएडा में पहली बार 'श्री यमुना सनातन ज्योति महासंगम', 21 हजार दीपों से जगमगाएगा तट
काशी और अयोध्या की तर्ज पर इस बार नोएडा में भी दीपावली की पूर्व संध्या पर एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा, जहां पहली बार ‘श्री यमुना सनातन ज्योति महासंगम-2026’ का आयोजन होने जा रहा है। आज यानी कि सात नवंबर को सेक्टर-94 स्थित कालिंदी कुंज पुल के पास यमुना तट पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 21 हजार दीपों के सामूहिक दीपदान के साथ-साथ काशी से पधारे 11 वैदिक आचार्यों द्वारा मां यमुना की भव्य महाआरती की जाएगी। नोएडा मीडिया क्लब में हुई प्रेसवार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में यह भक्तिमय आयोजन अपराह्न तीन बजे से शाम सात बजे तक चलेगा।
काशी और अयोध्या की तर्ज पर इस बार नोएडा में भी दीपावली की पूर्व संध्या पर एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा, जहां पहली बार ‘श्री यमुना सनातन ज्योति महासंगम-2026’ का आयोजन होने जा रहा है। आज यानी कि सात नवंबर को सेक्टर-94 स्थित कालिंदी कुंज पुल के पास यमुना तट पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 21 हजार दीपों के सामूहिक दीपदान के साथ-साथ काशी से पधारे 11 वैदिक आचार्यों द्वारा मां यमुना की भव्य महाआरती की जाएगी। नोएडा मीडिया क्लब में हुई प्रेसवार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में यह भक्तिमय आयोजन अपराह्न तीन बजे से शाम सात बजे तक चलेगा।
हिमाचल कैबिनेट बैठक: कर्मचारियों को 5% डीए और नई भर्तियों का मिल सकता है तोहफा
दीपावली से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों और आम जनता को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इसी दिशा में आज मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में कर्मचारियों व पेंशनधारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने के साथ-साथ कई अन्य वर्ग-हितैषी फैसलों पर सहमति बन सकती है। इसके अतिरिक्त, इस उच्चस्तरीय बैठक में बजट घोषणाओं को लागू करने और विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने संबंधी प्रस्तावों को भी अंतिम मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है।
दीपावली से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों और आम जनता को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इसी दिशा में आज मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में कर्मचारियों व पेंशनधारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने के साथ-साथ कई अन्य वर्ग-हितैषी फैसलों पर सहमति बन सकती है। इसके अतिरिक्त, इस उच्चस्तरीय बैठक में बजट घोषणाओं को लागू करने और विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने संबंधी प्रस्तावों को भी अंतिम मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है।
सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल-2026: बीजापुर में 544 कैडेट्स दिखा रहे हैं खेल प्रतिभा
अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल (एआईएसएसएनजी)-2026 का चौथा आयोजन तीन से सात नवंबर, 2026 तक कर्नाटक में सैनिक स्कूल बीजापुर, विजयपुरा में जारी है। रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित पांच दिवसीय राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देश भर के कैडेटों को अपनी खेल प्रतिभा, प्रतिस्पर्धी भावना और सौहार्द दिखाने के लिए एक साथ लाता है। इस आयोजन में कुल 544 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 296 पुरुष और 248 महिला कैडेट शामिल हैं, जो 30 पुराने और 13 नए सैनिक स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। टीमों में सभी आठ क्षेत्रों के विजेता शामिल हैं जिन्होंने क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। चैंपियनशिप में बास्केटबॉल (जूनियर लड़के और लड़कियां), वॉलीबॉल (जूनियर लड़के), लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सब-जूनियर और जूनियर श्रेणियों के लिए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के साथ-साथ वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। ट्रैक स्पर्धाओं में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर स्प्रिंट, 1500 मीटर दौड़ और चार गुना 100 मीटर रिले शामिल हैं। सब-जूनियर और जूनियर दोनों श्रेणियों में लड़कों और लड़कियों के लिए लंबी कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पांच दिवसीय खेलों का समापन आज यानी की सात नवंबर को होगा जिसमें रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और सैनिक स्कूल बीजापुर के पूर्व छात्र, श्री एमबी पाटिल, कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री के साथ अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठित पूर्व छात्र भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
कोच्चि में सीजेपी का विरोध प्रदर्शन: 'सीआई' प्रक्रिया रद्द करने की उठाई मांग
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मतदाता सूची संशोधन (सीआई) प्रक्रिया को रद्द करने की अपनी मांग को दोहराते हुए आज यानी की सात नवंबर को केरल के कोच्चि में एक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। 'कोच्चि में जंतर मंतर' नाम का से यह प्रदर्शन शाम चार बजे राजेंद्र मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है।
अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल (एआईएसएसएनजी)-2026 का चौथा आयोजन तीन से सात नवंबर, 2026 तक कर्नाटक में सैनिक स्कूल बीजापुर, विजयपुरा में जारी है। रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित पांच दिवसीय राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देश भर के कैडेटों को अपनी खेल प्रतिभा, प्रतिस्पर्धी भावना और सौहार्द दिखाने के लिए एक साथ लाता है। इस आयोजन में कुल 544 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें 296 पुरुष और 248 महिला कैडेट शामिल हैं, जो 30 पुराने और 13 नए सैनिक स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। टीमों में सभी आठ क्षेत्रों के विजेता शामिल हैं जिन्होंने क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। चैंपियनशिप में बास्केटबॉल (जूनियर लड़के और लड़कियां), वॉलीबॉल (जूनियर लड़के), लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सब-जूनियर और जूनियर श्रेणियों के लिए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के साथ-साथ वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। ट्रैक स्पर्धाओं में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर स्प्रिंट, 1500 मीटर दौड़ और चार गुना 100 मीटर रिले शामिल हैं। सब-जूनियर और जूनियर दोनों श्रेणियों में लड़कों और लड़कियों के लिए लंबी कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पांच दिवसीय खेलों का समापन आज यानी की सात नवंबर को होगा जिसमें रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और सैनिक स्कूल बीजापुर के पूर्व छात्र, श्री एमबी पाटिल, कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री के साथ अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठित पूर्व छात्र भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
कोच्चि में सीजेपी का विरोध प्रदर्शन: 'सीआई' प्रक्रिया रद्द करने की उठाई मांग
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मतदाता सूची संशोधन (सीआई) प्रक्रिया को रद्द करने की अपनी मांग को दोहराते हुए आज यानी की सात नवंबर को केरल के कोच्चि में एक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। 'कोच्चि में जंतर मंतर' नाम का से यह प्रदर्शन शाम चार बजे राजेंद्र मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है।