असम: डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया की तेल सुविधा में विस्फोट के बाद लगी आग, एक कर्मचारी की मौत; छह की हालत गंभीर

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डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एएमसीएच) के अधीक्षक ध्रुबज्योति भुइयां ने पीटीआई को बताया कि हादसे में घायल छह कर्मचारियों की हालत गंभीर है। उनके शरीर का 35 से 90 प्रतिशत हिस्सा झुलस गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और उनका इलाज किया जा रहा है।ऑयल इंडिया ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही कंपनी की दमकल सेवा को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। इसके बाद डिब्रूगढ़ के जिला आयुक्त विक्रम कैरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव अभिजीत दिलीप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जिला आयुक्त विक्रम कैरी ने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब वहां आग पूरी तरह बुझा दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है।जिला आयुक्त ने कहा कि प्रशासन हादसे के कारणों की जांच करेगा। इस संबंध में ऑयल इंडिया से भी बातचीत की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। प्रशासन घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है। जरूरत पड़ने पर उनके परिवहन की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से घबराने की अपील नहीं की और कहा कि फिलहाल किसी को भी अपना घर छोड़ने या इलाके से बाहर जाने की जरूरत नहीं है।