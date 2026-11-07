85 हजार की डिवाइस बताएगी दिमाग का हाल: दीपिंदर गोयल के 'टेंपल' पर डॉक्टरों ने उठाए सवाल, जानें पूरा मामला

दिमाग में रक्त प्रवाह से लेकर शरीर पर पड़ने वाले जैविक तनाव तक की जानकारी देने का दावा करने वाली 85 हजार रुपये की डिवाइस टेंपल विवादों में घिर गई है। जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल की इस नई तकनीक पर डॉक्टरों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि डिवाइस के दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक और स्वतंत्र शोध उपलब्ध नहीं हैं।

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कनपटी पर चिपकाई जाने वाली गोली के आकार की इस डिवाइस में प्रकाश आधारित सेंसर लगे हैं। यह ब्रेनफ्लो के जरिये दिमाग में रक्त प्रवाह और 'एंट्रॉपी' स्कोर के जरिये शरीर पर पड़ने वाले जैविक दबाव को मापने का दावा करती है। एंट्रॉपी का स्कोर 1 से 250 के बीच बताया गया है। एजेंसी

कनपटी के संकेत से दिमाग का हाल जानना मुश्किल

डिवाइस त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाओं से संकेत लेती है, जिनसे दिमाग का रक्त प्रवाह मापने का दावा प्रमाणित नहीं होता। विशेषज्ञों ने इसकी सटीकता पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र शोध की जरूरत बताई है।

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गोयल बोले- 280 करोड़ रुपये लगाए, घोटाला नहीं

गोयल ने कहा कि टेंपल घोटाला नहीं है। इसके विकास पर 280 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए, जिसमें 188 करोड़ रुपये उन्होंने खुद लगाए। उन्होंने 14 दिन में बिना सवाल वापसी की सुविधा का हवाला दिया। डिवाइस फिलहाल मेडिकल नहीं, फिटनेस-वेलनेस उत्पाद है।