दीपावली 2026: उपराष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने मनाई दिवाली, सीपी राधाकृष्णन ने लगाया तिलक; देखें तस्वीरें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 07 Nov 2026 04:35 PM IST
सार
प्रधानमंत्री मोदी दिवाली की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति भवन पहुंचे। जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ पूजा-अर्चना की है। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने उन्हें तिलक भी लगाया है।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उपराष्ट्रपति भवन में दिवाली मनाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने धार्मिक अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के माथे पर तिलक लगाया। दोनों नेताओं ने इस मौके पर साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिह्न भी भेंट किया। पीएम मोदी ने इस दौरान की तस्वीरों को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में साझा किया है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा- उपराष्ट्रपति थिरु सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की और दिवाली की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया।
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Met Vice President Thiru CP Radhakrishnan Ji and exchanged Diwali greetings. @VPIndia @CPR_VP https://t.co/wRIchNUGhv— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2026
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(ये खबर अपडेट की जा रही है)