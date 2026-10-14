यात्रीगण ध्यान दें: एयरपोर्ट जाने से पहले चेक करें पावर बैंक, जानें क्यों इस मॉडल पर लगी रोक

अगर आप फ्लाइट से सफर करने जा रहे हैं और साथ में पावर बैंक रखते हैं, तो उसका मॉडल नंबर जरूर जांच लें। विमानन नियामक डीजीसीए ने मोबिकिन्स एमके-पीबी-04 (MOBIKINS MK-PB-04) मॉडल के पावर बैंक को विमानों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला पावर बैंक में आग लगने की घटना के बाद लिया गया है। प्रतिबंध देश के भीतर चलने वाली उड़ानों के साथ भारत से आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी लागू होगा। हालांकि, दूसरे मॉडल के पावर बैंक पर इस फैसले का सीधा असर नहीं पड़ेगा।

आग लगने की घटना के बाद कार्रवाई

डीजीसीए ने मोबिकिन्स एमके-पीबी-04 मॉडल को विमान में ले जाने से रोक दिया है। विमान में आग लगने की आशंका यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इसी जोखिम को देखते हुए नियामक ने यह कदम उठाया है। दरअसल, पावर बैंक में आमतौर पर लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। बैटरी में खराबी, शॉर्ट सर्किट या अधिक गर्म होने पर आग लग सकती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रतिबंधित मॉडल में आग लगने की तकनीकी वजह स्पष्ट नहीं की गई है।

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घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होगा प्रतिबंध

यह प्रतिबंध सिर्फ घरेलू उड़ानों तक सीमित नहीं है। भारत के भीतर संचालित होने वाली उड़ानों के अलावा देश से आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी MOBIKINS MK-PB-04 मॉडल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्रियों के साथ विदेश जाने या वहां से भारत आने वाले यात्रियों को भी इस नियम का पालन करना होगा।

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क्या दूसरे पावर बैंक ले जा सकेंगे यात्री?

डीजीसीए के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि सभी पावर बैंक पर रोक लगा दी गई है। प्रतिबंध फिलहाल MOBIKINS MK-PB-04 मॉडल पर है। दूसरे पावर बैंक के लिए एयरलाइन और विमानन सुरक्षा के सामान्य नियम लागू रहेंगे। आमतौर पर पावर बैंक को चेक-इन बैगेज में रखने की अनुमति नहीं होती। इन्हें केबिन बैगेज में रखना पड़ता है। बैटरी की क्षमता और पावर बैंक की संख्या से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी है। यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन के नियमों की जानकारी लेना बेहतर होगा।

एयरपोर्ट जाने से पहले मॉडल नंबर जांचें

यात्रा से पहले पावर बैंक पर लिखा ब्रांड और मॉडल नंबर देख लें। अगर उस पर MOBIKINS MK-PB-04 लिखा है, तो उसे फ्लाइट में साथ न ले जाएं। मॉडल नंबर स्पष्ट नहीं होने पर पैकेजिंग या खरीदारी से जुड़े दस्तावेजों से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर उसके सभी मॉडल को प्रतिबंधित मानना सही नहीं होगा।

यात्रियों के लिए क्यों जरूरी है यह जानकारी?

मोबाइल फोन, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल आम है। लंबी यात्राओं में यात्री इसे अपने साथ रखते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मॉडल नंबर और एयरलाइन के नियमों की जांच करने से आखिरी समय में परेशानी से बचा जा सकता है।