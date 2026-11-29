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Rahul-Stalin meeting: Rahul Gandhi met with Stalin, but the DMK dealt a blow regarding the delimitation bill.
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राहुल-स्टालिन मुलाकात: स्टालिन से मिले राहुल गांधी, लेकिन परिसीमन बिल पर DMK ने दिया झटका
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Sun, 29 Nov 2026 08:38 PM IST
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परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्ष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस इस बिल को रोकने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के भीतर ही मतभेद सामने आने लगे हैं। इसी सियासी संकट के बीच सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे चेन्नई पहुंचे। मकसद था डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को मनाना लेकिन स्टालिन पहले ही बिल को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी परिसीमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। अब सवाल है कि क्या विपक्ष इस बिल के खिलाफ एकजुट हो पाएगा या संसद में पहुंचने से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा?
रविवार को चेन्नई में एमके स्टालिन के आवास पर विपक्षी नेताओं की अहम बैठक हुई... कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने स्टालिन से मुलाकात की... इनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे... बैठक का मकसद स्टालिन से परिसीमन विधेयक पर समर्थन के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील करना था... दरअसल, डीएमके के लोकसभा में 22 सांसद हैं और कांग्रेस इस समर्थन को अपने पक्ष में करना चाहती है...
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