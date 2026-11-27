दिल्ली में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने और देशभर में पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू की है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्यों के प्रभारियों की मौजूदगी में संगठन की मौजूदा स्थिति, कामकाज और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ाव बढ़ाना है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी को इस लिहाज से अहम माना जा रहा है कि वह पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर संगठन की प्राथमिकताओं पर मार्गदर्शन देंगे।

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